Secretaria de Assistência Social presta contas do 1º quadrimestre na Câmara

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano apresentou nesta segunda-feira (22/05) o levantamento das atividades referentes ao primeiro quadrimestre de 2023 em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores. O chefe da pasta, Geraldo Garippo, acompanhado da diretora de Proteção Especial, Regiane Borges, demonstrou os dados relativos ao número de famílias atendidas e também sobre os programas e projetos oferecidos aos cidadãos. A condução do evento ficou por conta da Comissão Permanente de Política Social, composta pelos vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Marcos Antônio dos Santos, o Maizena; e Lazario Nazare Pedro, o Lázaro de Jesus.

O balanço detalhou o trabalho das cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) instalados no município (Boavista, Casa Branca, Centro, Gardênia Azul e Palmeiras), que registraram 6.902 atendimentos individualizados, 752 famílias em acompanhamento e 62 que acessaram o auxílio funeral durante os primeiros quatro meses do ano. Nesse período, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no bairro Vila Costa, promoveu 640 atendimentos individualizados, o acompanhamento de 45 adolescentes em Medida Socieducativa (MSE), o monitoramento de 115 famílias ou pessoas, além de 99 abordagens de rua e 117 visitas domiciliares.

No que diz respeito ao dados do Cadastro Único, necessário para programas como Passe Livre Estudantil e Tarifa Social de energia elétrica, entre outros, o fechamento do quadrimestre apontou um total de 130.255 pessoas registradas, sendo 23.620 que usufruem do Bolsa Família e 7.638 amparadas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). Já em relação aos acolhimentos provenientes da rede de instituições conveniadas, os números da pasta revelam que estão em execução 29 termos de parcerias, com mais de mil vagas em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Esse atendimento oferta assistência para 800 crianças e adolescentes, e mais 250 idosos.

Ainda foi destacado o trabalho da secretaria na ocasião da forte chuva registrada no município em 10 de março, quando houve visitas aos domicílios atingidos com suporte a 1,3 mil famílias com cestas básicas, kits de higiene e colchões, além de orientação e cadastramento. Também foi ressaltada a entrega da nova unidade do Cras de Palmeiras, localizada no número 11.641 da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Para garantir o acolhimento necessário, a nova estrutura, inaugurada no fim de abril, conta com sala multidisciplinar e multiuso, espaços dedicados ao atendimento familiar, além de brinquedoteca para maior conforto das crianças.

O secretário destacou que a pasta tem inúmeras frentes de trabalho, sendo bem conduzidas pela qualidade da equipe e pelas parcerias que são estabelecidas com entidades e conselhos municipais. “Nós estamos de portas abertas, por meio dos nossos Cras, do nosso Creas e dos conselhos tutelares, para dar o amparo necessário à população. Estamos em contato permanente com os conselhos municipais para construirmos políticas públicas adequadas para todos e contamos com a colaboração das entidades conveniadas, que promovem em vários bairros da cidade o serviço de acolhimento aos cidadãos”, afirmou Garippo.