Secretaria de Assistência Social reforça serviço de fortalecimento de vínculos

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, está reforçando a atuação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que atende atualmente cerca de 1,1 mil pessoas em diferentes regiões da cidade. Voltadas à população em situação de vulnerabilidade social, as atividades têm como objetivo estimular a autonomia, fortalecer laços familiares e comunitários, além de promover experiências culturais, esportivas e de lazer.

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas), executado por organizações sociais parceiras em articulação com os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). As atividades são realizadas em grupos, organizados conforme a faixa etária e desenvolvem ações de caráter preventivo, protetivo e proativo frente a situações de risco social.

Em Suzano, o atendimento está distribuído em dez organizações sociais que oferecem oficinas e atividades para diferentes públicos. São 800 vagas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, 250 para idosos com mais de 60 anos e 50 para jovens e adultos entre 18 e 59 anos. As inscrições são feitas nos Cras de referência, que analisam a situação das famílias e encaminham os interessados para as unidades de atendimento.

De acordo com o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, o fortalecimento deste serviço é essencial para ampliar oportunidades e reduzir desigualdades. “O SCFV é uma ferramenta de transformação social. Ele garante que crianças, adolescentes, jovens e idosos tenham acesso a atividades que valorizam a convivência, promovam cidadania e fortaleçam vínculos comunitários. Estamos falando de inclusão social em seu sentido mais amplo”, destacou.

O público-alvo são famílias integrantes do programa Bolsa Família do governo federal e idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Serão consideradas prioritárias as situações de isolamento, trabalho infantil, vivência de violência ou negligência, fora da escola ou com defasagem superior a dois anos, em situação de acolhimento, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, egressos de medidas socioeducativas, situação de abuso ou exploração sexual, com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), crianças e adolescentes em situação de rua e vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

As unidades parceiras oferecem atividades variadas, por meio de percursos progressivos, estimulando o desenvolvimento da autonomia, aquisição de competências pessoais e relacionais dos participantes por meio de oficinas culturais, artísticas, esportivas, de lazer e de troca de experiências. O objetivo é estimular novas formas de sociabilidade e fortalecer o sentido de pertencimento comunitário.

“Nosso compromisso é assegurar que cada pessoa atendida tenha acesso a direitos, seja valorizada em sua história de vida e encontre no SCFV um espaço de convivência saudável e de crescimento pessoal”, reforçou Garippo.

Mais informações podem ser obtidas diretamente em uma unidade do Cras. Os endereços estão disponíveis no link bit.ly/crassuzano. A lista completa de serviços pode ser acessada pelo link bit.ly/SCFVSuzano.