Secretaria de Comunicação realiza terceira edição do 'Projeto Colaboração'

Nesta edição, as aulas foram ministradas para cerca de cem pessoas entre professores e gremistas de escolas estaduais da cidade. No curso, eles aprenderam noções textuais, de fotografia e de uso das redes da forma correta para melhor clareza das informações.

O evento foi ministrado pelo secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, pelo fotógrafo, produtor e fundador da Zoe Studio, Samuel Cabedo, e pelo fundador e CEO da Agência Phoenix Publicidade, Rafael Lazzaro. Também participaram do evento o chefe da pasta de Governo, Alex Santos, e a dirigente regional de ensino, Mara Bioto.

Pavione explicou que o projeto tem se mostrado efetivo para auxiliar os internautas a lidarem com as notícias falsas, um recurso muito nocivo usado nas redes sociais. “Todos os dias, milhares de pessoas são enganadas pelas fake news e isso gera um efeito cascata, já que essas pessoas compartilham as informações para outras. O curso tem a missão de quebrar essa sequência e fazer com que os internautas saibam identificar e checar uma informação”, reiterou.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, realizou na última sexta-feira (27/10) a terceira edição do “Projeto Colaboração”. A ação foi promovida no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e teve como objetivo integrar a comunidade e capacitá-la contra fake news (notícias falsas) para a utilização consciente das redes sociais. O curso é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Governo e com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da prefeitura.