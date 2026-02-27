Secretaria de Comunicação retoma projeto 'Colaboração' com encontro na OAB

A Secretaria Municipal de Comunicação Pública retomou o projeto “Colaboração” na última quinta-feira (26/02) com um encontro organizado na 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Suzano, no bairro Vila Adelina. A primeira edição de 2026 teve como convidado especial o editor-chefe do Diário de Suzano, Edgar Leite, que dialogou com advogados sobre “Os dilemas éticos da Inteligência Artificial e Fake News”.

O titular da pasta, Paulo Pavione, foi responsável pela abertura da atividade em meio às principais lideranças da OAB Suzano, incluindo o presidente Fabrício Ciconi Tsutsui; a vice-presidente, Edjane Maria da Silva Sutero; o secretário geral, Cristian Sivera; e a secretária adjunta, Antonia Gasparotti.

O conteúdo trazido para esta edição propôs novas reflexões aos presentes, indicando as vantagens da tecnologia no contexto profissional, mas advertindo sobre os problemas relacionados à divulgação de informações que induzem ao erro de interpretação.

No contexto jurídico, foi demonstrado como a inteligência artificial propõe solução para os casos com base em decisões anteriormente adotadas, mas por outro lado deixando claro que esta tecnologia não permite explicações das decisões e não contempla a sensibilidade da avaliação que só o ser humano possui.

Ainda nesta oportunidade, foi lembrado como o assunto tem sido debatido desde 2019 no Congresso Nacional, que vem discutindo projetos de lei relacionados às regras para a inteligência artificial no País, com o objetivo principal de proteger os cidadãos e a democracia. Nas três últimas votações, a Justiça Eleitoral incluiu as fake news entre as ameaças mais sérias ao processo eleitoral.

Por isso, o jornalista elencou algumas recomendações em relação às fake news, incluindo a checagem da fonte, a leitura da matéria completa - e não somente o título - , a checagem de outras notícias do mesmo site, tentando localizar o autor, a pesquisa do noticiário em sites de busca e a conferência da data de publicação do post.

Outras observações buscaram orientar sobre como identificar uma manipulação deepfake, respeitando uma sequência de ações que se relacionam à verificação do vídeo suspeito: observar se o rosto e os lábios da pessoa se movem em conjunto com o que ela diz; prestar atenção se a fala parece contínua ou se em algum momento apresenta cortes entre uma palavra e outra; e considerar o contexto, avaliando se faz sentido que aquela pessoa diga o que parece dizer naquele momento.

Com mais esta edição, o projeto tem se consolidado como uma ponte entre o Poder Público e a sociedade civil organizada, oferecendo orientações técnicas sobre o uso consciente das redes sociais, para disseminação de conteúdo responsável. O “Colaboração” já atendeu diferentes públicos, contemplando estudantes, empreendedores, profissionais da educação e comunicadores populares, em parceria com lideranças comunitárias, religiosas e institucionais.

O presidente da OAB Suzano ressaltou que a entidade busca estabelecer parcerias que proporcionem conteúdo de qualidade para os advogados. “Estamos contribuindo com o fortalecimento da democracia ao sediarmos uma atividade como essa, que alerta os profissionais sobre os problemas que podem ser causados pelo uso incorreto das mídias sociais e das demais ferramentas tecnológicas que estão à disposição de todos”, pontuou Ciconi.

Edgar Leite afirmou que se sentiu honrado em poder falar sobre os aspectos que envolvem a nova realidade da comunicação para os advogados na OAB Suzano. “Trouxe um pouco da minha colaboração sobre os temas, uma vez que são objetivos do meu estudo. Fui muito bem acolhido e tenho certeza de que o assunto em pauta trouxe bastante reflexão. Esta iniciativa da Secretaria Municipal de Comunicação Pública é muito importante para a sociedade, e, por isso, cumprimento o titular Paulo Pavione pela organização de mais uma edição”, declarou o jornalista.

Para o secretário, o sucesso do projeto tem um impacto muito positivo na sociedade e garante que cada vez mais pessoas recebam uma informação de qualidade. “Essa iniciativa nasceu para que pudéssemos promover uma comunicação mais próxima, acessível e transformadora. Ao chegar a diferentes públicos, estamos construindo uma rede de multiplicadores que reconhecem a importância de combater as fake news e de promover a verdade como valor central da nossa sociedade. Cada encontro é uma oportunidade de aprendizagem mútua e de fortalecimento dos vínculos com a população”, destacou o titular da Comunicação.

Também participaram, por parte da administração municipal, o controlador geral do município, César Braga; e a coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita. Pela OAB, estiveram presentes as advogadas Márcia Lins, da Comissão de Cultura; Arielma Andrade, da Comissão de Ação Social e Cidadania; e Patrícia Braga, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.