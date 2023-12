Secretaria de Comunicação visita núcleo de acessibilidade da TV Cultura

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, visitou na última sexta-feira (08/12) o Núcleo de Acessibilidade da TV Cultura, no bairro da Água Branca, zona oeste da capital paulista, para conhecer as práticas exitosas desenvolvidas pela rede de televisão pública. A atividade contou com a presença da intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) da municipalidade, Larissa Araújo Hipólito, da assessora de comunicação Marília Campos, e teve como objetivo fortalecer o trabalho da Central de Interpretação de Libras (CIL) de Suzano, inaugurada em maio passado.

Na oportunidade, a dupla conheceu toda a estrutura do Núcleo de Acessibilidade Flicts, em referência à obra do cartunista Ziraldo, que aborda a inclusão de maneira lúdica. Inaugurado em 2019, o espaço garante acessibilidade à programação da TV Cultura, contando com a tradução em Libras e audiodescrição desenvolvidas por meio de intérpretes e técnicos, além da integração operacional de consultores cegos e surdos.

A visita também foi acompanhada pelo supervisor Leandro Antônio Monteiro Gonçalves, pelo operador Eliabe Santiago e pelos intérpretes Hélio Fonseca e Beatriz Canuto.

Avanço

Para além da programação da emissora, o núcleo também promove a acessibilidade de programas da TV Câmara, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), da Secretaria de Educação de São Paulo e da ESPN Brasil, por exemplo.

De acordo com o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, a visita da equipe representa um passo importante para o fortalecimento do trabalho da CIL e da inclusão em Suzano. "Nosso objetivo é avançar cada dia mais neste quesito. Assim, buscamos boas referências e experiências exitosas que a administração pública possa abraçar. Essa é uma das principais bandeiras da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que recentemente também inaugurou uma sala exclusiva de acolhimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da própria CIL", disse ao agradecer a oportunidade, em nome da coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da TV Cultura, Fernanda Carvalho Sabino.