Secretaria de Cultura abre inscrições para nova fase da 1ª Mostra Virtual

A Secretaria de Cultura de Suzano abriu inscrições para mais uma fase da 1ª Mostra Virtual Cultura Presente. O novo prazo para cadastro de projetos de artistas da cidade para apresentações pela Internet seguirá até 30 de junho (terça-feira). Assim como na etapa inicial, cada um dos habilitados receberá cachê no valor de R$ 600, como forma de minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link https://forms.gle/kiRfeagwUAZzQwWB7. O regulamento completo sobre como participar pode ser conferido no site https://memoriaefuturosuzano.com.br/blog.

Nesta fase, serão selecionados 30 projetos de artistas suzanenses. Eles ofertarão seus produtos por meio de transmissões em vídeo – ao vivo ou gravado – com duração de 30 a 60 minutos, de qualquer linguagem, na página “AgendaCulturalSuzano” no Facebook, no site memoriaefuturosuzano.com.br e em suas contas nas redes sociais.

A primeira etapa da Mostra Virtual Cultura Presente resultou na seleção de 42 artistas, que seguem com as suas apresentações até o dia 4 de julho (sábado). De acordo com a secretaria, os vídeos já totalizaram 128 mil visualizações. Grande parte dos projetos recebidos é de música, mas também há trabalhos de literatura, dança e circo.

Além de dar continuidade à programação oficial de eventos e de atividades, os objetivos da pasta são apoiar a classe artística e proporcionar à população acesso à produção cultural durante este período de distanciamento social e de quarentena contra o avanço do novo coronavírus.

As apresentações online daqueles que forem selecionados para a nova fase da Mostra Virtual Cultura Presente ocorrerão a partir de 10 de julho (sexta-feira), nas residências dos próprios artistas ou em outros espaços escolhidos por eles, desde que atendam às normas e às orientações dos órgãos públicos de saúde.