Secretaria de Cultura atrai quase 5 mil pessoas com 12ª Mostra de Referências Teatrais

A Secretaria Municipal de Cultura atraiu quase 5 mil pessoas com a programação da 12ª Mostra de Referências Teatrais, que foi encerrada na última quarta-feira (29/10) após mais de três semanas de atividades relacionadas ao teatro, à dança e ao circo, mobilizando 21 grupos, sendo 13 locais. A programação, iniciada no dia 8 deste mês, contou com 24 apresentações e três ações formativas em equipamentos culturais da administração municipal

Durante o período, a população pôde desfrutar dos espetáculos que foram ofertados no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro Cultural Colorado, no Parque Municipal Max Feffer, no Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido (CEU) e no Centro Cultural Casa Branca.

A mostra trouxe para esta edição alguns temas existenciais com as peças “Ápeiron”, do grupo Setes Cia. de Dança, que convidou o público a refletir sobre as possibilidades de explorar o corpo como uma ponte entre a matéria e o infinito, e “Neurastenia”, do grupo Trupe de Festim, que tratou dos conflitos humanos, dos relacionamentos e da falta de diálogo.

Também houve espaço para a diversão com a atração “ Tempo de Brincantes”, do grupo Ballet da Cidade de Suzano, que celebrou o brincar como um elo atemporal entre gerações, assim como o espetáculo “Só Risos”, do grupo Cia. Zani, que trouxe a arte circense para o palco.

Entre outras abordagens, ainda podem ser citados o espetáculo “Pessoa”, do grupo Cia. Expressa de Theatro, que revelou a intimidade do escritor português Fernando Pessoa, e o espetáculo “Véi Mané (Ou De Quando Abri os Olhos)”, do grupo Cia. do Escandâlo, que abordou o processo de migração forçada dentro do Brasil.

As três ações formativas incluíram o workshop “Conceitos Básicos de Som e Iluminação para Teatro e Shows”, de Valdemir Pereira e Carlos Rei, a “Mostra de cenas: a preparação do ator e a psicologia da personagem”, de Tuane Vieira e Cibele Zucchi, e a oficina “O Som das Coisas: Música com Materiais Recicláveis”, do grupo Os Geraldos.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, afirmou que a mostra levou a arte do teatro para a população dos quatro cantos da cidade. “Ao longo de todo este mês de outubro, proporcionamos grandes espetáculos nos nossos equipamentos culturais. Foi uma ótima oportunidade para os moradores terem acesso a atrações de alto nível e se encantarem com as interpretações. Temos certeza de que, além do entretenimento, a programação contribuiu com a formação de novos artistas na cidade”, declarou.