Secretaria de Cultura de Suzano divulga programação de Carnaval

As atrações relacionadas ao carnaval em Suzano serão concentradas em quatro equipamentos culturais da cidade e no Parque Max Feffer. A Secretaria Municipal de Cultura elaborou uma programação que começa na semana que antecede os dias de folia nos centros culturais de Palmeiras, Colorado, Boa Vista e Gardênia, e se estenderá ao longo do fim de semana e feriado de Carnaval (13/02), no parque, com apresentações musicais e blocos.

Nos equipamentos culturais haverá atividades voltadas às crianças que estarão retornando das férias escolares e para os alunos que participam dos cursos que são desenvolvidas nestes locais. Entre segunda e sexta-feira (05 e 09/02), com exceção da quarta-feira (07/02), das 13 às 17 horas, serão oferecidas oficinas de máscara e boitatá, seguidas de matinê, e oficina com o artista plástico Willian Ferro.

Na segunda-feira, as atrações serão no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva (rua Crispin Adelino Cardoso, 42 - Chácara Nossa Senhora Aparecida). Um dia depois (06/02) as atividades ocorrem no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique). Na quinta-feira (08/02), a prática será no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul, que fica na rua Teruo Nishikawa, 570. Por fim, na sexta-feira, o encontro será no Centro Cultural Boa Vista (rua Murilo de Matos Farias, 355 - Cidade Boa Vista).

Já as atrações do Parque Municipal Max Feffer começam no sábado de carnaval (10/02), às 14 horas, com apresentação musical do bloco D’elas e DJ Anna Kishi. Na sequência, às 16 horas, a festa segue no embalo da música do CarnaSuz, que também abre a programação de domingo (11/02), às 14. Neste dia, os munícipes poderão festejar com a atração “Alegra Samba Dancer”, às 16 horas. Para fechar, na terça-feira (13/02), feriado de Carnaval, o agito fica por conta do Bloco Praieira, às 14 horas, e a Banda Swingueira, às 16.

O vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, destacou que a programação de carnaval foi pensada para todas as idades. “Começaremos com oficinas voltadas às crianças nos equipamentos culturais e depois teremos atividades no Max Feffer para adolescentes, adultos e o público da melhor idade. São atrações que vão proporcionar ensinamentos, entretenimento e diversão antes e durante os dias de folia”, ressaltou Walmir.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que Suzano comemorará seu carnaval com muita alegria e segurança. “Pensamos em atrações que pudessem agradar a todos com oficinas, música e dança. As crianças serão muito bem-recebidas nos centros culturais e as famílias poderão curtir no Parque Max Feffer. Teremos dias de festa e de muita celebração com a programação que será implementada pela Cultura. Desejo que todos se divirtam com suas fantasias”, declarou o chefe do Executivo suzanense.