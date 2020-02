Secretaria de Cultura faz cadastro e recadastro de músicos de Suzano

Músicos e produtores musicais podem realizar o recadastramento ou cadastro no banco de dados da Secretaria de Cultura de Suzano, para mapeamento e atualização. O objetivo da pasta é criar proximidade dos artistas e um rápido acesso aos músicos locais. O prazo para as solicitações é até dia 20 de março, das 9 às 19 horas.

O cadastro pode ser feito tanto pessoalmente quanto pela internet. A secretaria fica na rua Benjamin Constat, 682, na região central. O site para cadastro é www.memoriaefuturosuzano.com.br/cadastro-de-artista.

A administração da cultura ressalta que o cadastro não cria vínculo ou obrigação de contratação de qualquer natureza por parte da Prefeitura de Suzano, mas sim um fomento e incentivo à arte musical na cidade.

Os interessados, que podem ser tanto pessoas físicas quanto jurídicas, devem comprovar pertencer ao segmento musical, apresentando release artístico (individual ou do grupo), junto com um CD ou link de trabalhos já realizados.

A repartição pública utilizará o cadastro dos artistas musicais nos projetos existentes, como o "Cultura Presente" e "Rock na Boa", além de futuros projetos na cidade. A procura é por artistas de vários segmentos musicais, para que exista diversidade de gênero musical.

Rock Na Boa

No começo do mês de março, dia primeiro, a Secretaria de Cultura de Suzano dará início aos shows do "Rock Na Boa" de 2020. O show começa às 14 horas e tem término programado para às 20 horas, no Parque Max Feffer.

A atração principal da noite é a banda de heavy metal Motorhead Cover, de São Paulo. A banda cover, que possui 40 anos de estrada e centenas de shows realizados, faz a apresentação pela primeira vez na região do Alto Tietê.

Para abrir o show, o festival vai contar com a presença das bandas de rock Os Pipipopó, de Suzano, e Opus Heel, de Poá. A entrada é gratuita e livre para todas as idades.

No ano passado, o festival contou com cerca de cinco edições, com as bandas Thor, Prowler, Haunter e Old School Trip, entre outras.