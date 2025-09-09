Secretaria de Cultura participa de encontro com ministra em São Paulo

A equipe da Secretaria de Cultura marcou presença na última sexta-feira (05/09) em um importante encontro com a ministra da Cultura, Margareth Menezes. O encontro ocorreu na Unidiversidade da Quebrada, na Vila Nova União, zona leste de São Paulo, e teve como foco o debate sobre o projeto “Cultura Viva”, que busca ampliar e fortalecer a valorização das expressões culturais em São Paulo.

Representando a pasta, participaram a diretora de Cultura, Márcia Belarmino, a coordenadora de Música, Raquel Pereira, e o coordenador de Editais, Fernandes Júnior. A atividade também contou com a presença da secretária de Articulações Federativa e Comitês de Cultura do Ministério, Roberta Cristina Martins, reforçando a importância da integração entre diferentes esferas de gestão para o fortalecimento das políticas culturais.