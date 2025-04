Secretaria de Cultura promove exposições itinerantes pelo projeto 'Acervo Vivo'

A Secretaria de Cultura de Suzano está promovendo exposições pelo projeto “Acervo Vivo”, uma celebração das obras que foram adquiridas nos últimos anos e que compõem a coleção pública da pasta. As mostras itinerantes envolvem 35 artistas da cidade e do Alto Tietê. A visitação pode ser feita de forma gratuita em diferentes locais, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, até 30 de abril (quarta-feira).

As obras são exibidas no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua baruel, 501- Centro), no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (rua Artur Saboia, 389 - Cidade Boa Vista), no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Victorino, 68 - Jardim Cacique) e no campus do Centro Universitário Piaget (avenida Mogi das Cruzes, 1001 - Parque Suzano).

As exposições do projeto “Acervo Vivo” têm curadoria e montagem da coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria de Cultura, Aline Baliberdin, e do arte-educador da pasta Raul Lemos. Os trabalhos foram escolhidos a partir do chamamento público Prêmio Aquisição Lei Aldir Blanc (2020), da Mostra Cultura é Atitude (2021) e da seleção de obras em artes plásticas da Lei Paulo Gustavo (2023). Muitas dessas peças retratam momentos históricos e específicos, estimulando reflexões sobre o passado e o presente da cidade e sua identidade.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitt, destacou que a iniciativa é uma ótima oportunidade para a comunidade prestigiar artistas da região. “O projeto ‘Acervo Vivo’ é de grande relevância para a valorização do patrimônio cultural e para o fomento dos artistas suzanenses da região. Por meio dos editais promovidos, foram selecionados importantes trabalhos e agora a população tem a oportunidade de conferi-los”, disse o chefe da pasta.