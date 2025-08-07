Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Secretaria de Cultura promove mais uma edição do projeto 'Casarão Autoral'

Evento será realizado nesta sexta-feira, às 19 horas; atividade irá contar com apresentação de banda e lançamento de livro

07 agosto 2025 - 18h29Por da Reportagem Local
Secretaria de Cultura promove mais uma edição do projeto 'Casarão Autoral'Secretaria de Cultura promove mais uma edição do projeto 'Casarão Autoral' - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

O Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 - Centro) será palco para mais uma edição do projeto “Casarão Autoral” nesta sexta-feira (08/08). A atividade musical, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, é totalmente gratuita e está prevista para começar às 19 horas.

Para marcar o início do evento, a banda Zona Cinza sobe ao palco com um repertório que varia entre o MPB e o rock nacional dos anos 1980. Formada por Henry Christian (violão e vocal), Rodolfo Cristovo (guitarra), Herly Felipe (percussão) e Tuca Santana (contrabaixo), a banda promete uma apresentação envolvente e cheia de personalidade.

Além de muita música, o evento também será palco do lançamento do livro “Zona Cinza”. Escrita pelo vocalista do grupo, a obra apresenta uma jornada poética marcada pela dor, introspecção e uma humanidade crua. O autor mergulha em temas como desilusão amorosa, solidão, desencanto social, fragilidade existencial e a busca por sentido em meio ao caos, tanto interno quanto externo.

De acordo com o secretário José Luiz Spitti, os eventos realizados no Casarão das Artes são fundamentais para ampliar o acesso da população à cultura. “Por meio das atividades gratuitas oferecidas pelos espaços municipais, os suzanenses têm a oportunidade de vivenciar a arte e valorizar os artistas locais. Por isso, espero que todos que gostam de música possam marcar presença em mais uma noite de muita alegria no nosso Casarão”, disse Spitti.

