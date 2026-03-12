Secretaria de Cultura realiza café da manhã para servidoras

A Secretaria Municipal de Cultura promoveu nesta quinta-feira (12/03) um café da manhã especial com as servidoras da pasta no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central.

O encontro teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho desempenhado pelas mulheres que atuam diariamente no fortalecimento das atividades culturais do município, além de promover um espaço de diálogo e integração entre as participantes.

A iniciativa foi conduzida pelo secretário José Luiz Spitti e contou com a presença da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; da diretora de Cultura, Márcia Belarmino; e da responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.

Durante o encontro, Déborah destacou a importância de reconhecer o papel das mulheres na construção de políticas públicas e no desenvolvimento das ações culturais da cidade. Segundo ela, o momento foi pensado para reconhecer a dedicação das servidoras e fortalecer o respeito e o protagonismo feminino dentro da administração municipal. “Foi um momento especial de diálogo, reconhecimento e valorização do trabalho dedicado que tantas mulheres realizam diariamente em nossa cultura”, afirmou.

De acordo com Spitti, a iniciativa buscou reforçar o compromisso da Secretaria de Cultura com a valorização das profissionais que contribuem para o desenvolvimento das atividades culturais em Suzano. O secretário ressaltou que ações como essa ajudam a promover integração, reconhecimento e incentivo ao protagonismo feminino no setor. “Reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres que atuam na cultura é essencial para seguirmos avançando com políticas públicas mais sensíveis e inclusivas”, declarou o chefe da pasta.