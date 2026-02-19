Envie seu vídeo(11) 4745-6900
17/02/2026
Secretaria de Cultura revela vencedores do 'Concurso de Marchinhas 2026'

Evento reuniu 150 pessoas no Casarão das Artes, contou com 19 inscrições, dez finalistas e premiou cinco composições na edição Alto Tietê

18 fevereiro 2026 - 19h34Por De Suzano
- (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria de Cultura de Suzano divulgou o resultado do “Concurso de Marchinhas Carnavalescas – Edição Alto Tietê”, realizado na última sexta-feira (13/02), no Casarão das Artes, no centro. O evento reuniu cerca de 150 pessoas e marcou a grande final da competição, que recebeu 19 inscrições, selecionou dez finalistas e concedeu cinco premiações, valorizando a produção autoral e a tradição carnavalesca da região.

A programação teve início às 19 horas e contou com apresentações ao vivo das composições finalistas, que foram avaliadas por comissão julgadora especializada. Ao todo, a premiação somou R$ 10,5 mil, sendo R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2,5 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro lugar, além de duas Menções Honrosas – Prata da Casa, no valor de R$ 1,5 mil cada, destinadas exclusivamente a artistas residentes em Suzano, como forma de valorizar a produção musical dos munícipes.

O primeiro lugar ficou com Lilian Fagundes, de Suzano, autora da marchinha “Namorei um Liso”. O segundo lugar foi conquistado por Ana Julia Ferraz, também de Suzano, com “O Sonho do Pierrot”, enquanto que o terceiro lugar ficou com Anderson da Silva Gomes, de Mogi das Cruzes, com “Eita Sapato Danado”.

Também foram reconhecidos com a premiação “Prata da Casa” os artistas Francisco Claret de Assis Silva, com “Vírus do Amor”, e Natalie Alves Nepomucena, com “Homem Princeso”, destacando talentos locais e reforçando o protagonismo cultural de Suzano.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o concurso demonstra que Suzano, assim como toda a região, tem produção artística ativa e criativa. “O que vimos no palco foi talento, originalidade e identidade cultural. A marchinha é uma tradição que atravessa gerações e, quando abrimos espaço para novos compositores, estamos fortalecendo a cena artística da cidade e do Alto Tietê. A premiação é importante, mas o principal é garantir visibilidade, reconhecimento e oportunidades para quem produz cultura”, afirmou.

