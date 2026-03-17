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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Ferraz

Secretaria de Desenvolvimento Habitacional realiza apresentação no Condemat

Material reúne iniciativas que contribuíram para o destaque do município no Prêmio Periferia Viva 2025

17 março 2026 - 09h43Por de Ferraz
Secretaria de Desenvolvimento Habitacional realiza apresentação no CondematSecretaria de Desenvolvimento Habitacional realiza apresentação no Condemat - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas de Ferraz de Vasconcelos apresentou, na última sexta-feira (13), as boas práticas do município durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O encontro reuniu representantes de cidades da região com o objetivo de promover a troca de experiências e fortalecer políticas públicas voltadas às comunidades.

O documento sistematiza ações desenvolvidas pela pasta em parceria com o Departamento de Relações Comunitárias e a Diretoria de Projetos, evidenciando iniciativas que têm contribuído para o fortalecimento das periferias no município. Entre os destaques está o programa Emprega Favela, que promove a conexão entre empresas e moradores das comunidades, ampliando o acesso a oportunidades de trabalho, além de oferecer orientação e capacitação para processos seletivos.

Este material também contempla projetos culturais e educativos voltados à inclusão social, com foco na ampliação de oportunidades para crianças e jovens. Na área habitacional, o material destaca ações de urbanização e regularização fundiária, que têm garantido mais segurança jurídica às famílias e melhorias nas condições de infraestrutura das localidades atendidas.

Como resultado desse conjunto de políticas públicas, Ferraz de Vasconcelos conquistou o sexto lugar entre mais de cinco mil municípios participantes do Prêmio Periferia Viva 2025, consolidando-se como referência regional em iniciativas voltadas ao desenvolvimento comunitário.

Para o secretário da pasta, Carlos Alexandre Domingos da Silva, o reconhecimento reforça o compromisso da gestão com a transformação social. “Esse resultado evidencia que estamos avançando de forma consistente na implementação de políticas públicas voltadas às comunidades”, afirmou.

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