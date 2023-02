Secretaria de Educação abre inscrições para curso de Libras voltado aos servidores

A Secretaria de Educação de Suzano abre nesta quarta-feira (15/02) as inscrições para o curso de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) voltado aos servidores municipais e público geral. Serão disponibilizadas 60 vagas para três turmas de alunos, sendo que dois grupos participarão do Módulo Básico I e o outro será direcionado ao Módulo Básico II.

A ação tem como finalidade capacitar servidores e cidadãos que lidam diretamente no atendimento de pessoas com surdez a realizar o atendimento de forma adequada. Os interessados devem se inscrever por meio do link http://sme.suzano.sp.gov.br/sme2/cursos/ até 28 de fevereiro.

Para se cadastrar, os interessados devem ter a idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. A previsão é de que as aulas sejam iniciadas nos dias 7 e 8 de março, com uma carga horária total de 60 horas, contando com atividades presenciais e complementares, e serão ministradas pela intérprete Claudia Oliveira no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, na região central de Suzano, das 18 às 21 horas.

O conteúdo do curso conta com História da Educação de Surdos no Brasil e no Mundo; Cultura, Identidade e Comunidade Surda; Alfabeto Manual, Numeral e Datilologia; Configuração de Mãos, Pontos de Articulação e Movimento; Classificadores (classificador descritivo e classificador específico); Recursos de Acessibilidade; Família; Vocabulários e Verbos; Saudação e Sentimentos; Alimentos e Bebidas; Animais e Natureza; Pronomes; Adjetivos, Sinônimos e Antônimos; Contexto Escolar; Esportes e Brincadeiras; Corpo Humano, Higiene e Saúde; Vestuário; Estados, Países e Moradia; Transportes e Profissões; e Calendário.

Para além da qualificação dos interessados, um dos objetivos do curso é facilitar e ampliar a inclusão social e acessibilidade em Libras para a comunidade e servidores de postos de saúde, escolas, bibliotecas e demais setores de atendimento ao público, rompendo as barreiras de comunicação em todos os locais onde a pessoa surda necessite de atendimento e encontre dificuldade de comunicação.

Segundo o secretário de Educação, Leandro Bassini, essa é uma ação de extrema importância para oferecer um trabalho cada vez mais qualificado e inclusivo para a população suzanense.