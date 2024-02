Secretaria de Educação abre inscrições para curso de Libras

A Secretaria de Educação de Suzano está com inscrições abertas para um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), que pretende capacitar profissionais da rede municipal e do público em geral cuja função esteja relacionada com atendimento. O cadastro para as 75 vagas que estão sendo oferecidas pode ser feito até esta sexta-feira (23/02), pelo link https://sme.suzano.sp.gov.br/sme2/cursos. A formação será realizada de forma presencial, no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Sales, 884 - Centro).

Os participantes serão divididos em três turmas, com 25 alunos em cada. Uma delas terá aulas às segundas-feiras, de 18h30 às 21h30, e as demais receberão as orientações às terças-feiras, sendo uma de 8h30 às 11h30, e a outra das 13h30 às 16h30. Para o primeiro grupo, o curso começa em 4 de março e se encerra em 3 de junho. Para o segundo e terceiro grupos, as aulas se iniciam em 5 de março, terminando respectivamente nos dias 4 e 5 de junho.

Dentre os objetivos propostos estão a difusão da Libras como forma de comunicação dos surdos; o acesso da identidade e da cultura surda para toda a comunidade; o desenvolvimento da expressão facial e corporal para incorporação da Libras; a capacitação de profissionais que atuam no atendimento ao público para facilitar a comunicação com pessoas surdas; e o reconhecimento dos tipos de perdas auditivas.

Durante o curso, serão abordados conteúdos que perpassam diferentes temas, envolvendo disciplinas que apresentam a história da educação de surdos no Brasil e no mundo; alfabeto manual, numeral e datilologia; configuração de mãos, pontos de articulação e movimento; recursos de acessibilidade; vocabulários e verbos; saudação e sentimentos; adjetivos, sinônimo e antônimo; contexto escolar; corpo humano, higiene e saúde; vestuário; estados, países e moradia; transportes e profissões; e calendário.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a formação de profissionais para o atendimento à pessoa com surdez é um avanço para as políticas inclusivas que têm sido desenvolvidas pela administração municipal. “A capacitação em Libras é um passo importante para ampliarmos o número de profissionais capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas surdas, garantindo que elas possam ter mais facilidade no acesso a todos os serviços públicos”, disse.

Segundo o titular da pasta, o curso busca oferecer uma grande oportunidade para que profissionais que atuam em diferentes áreas possam estar preparados para lidar com vários tipos de públicos. “A ideia é capacitar aqueles que atuam em postos de saúde, bibliotecas e demais setores de atendimento ao público, rompendo as barreiras de comunicação em todos os locais onde a pessoa surda necessite de atendimento e encontre dificuldade de comunicação”, finalizou Bassini.