Secretaria de Educação comemora evolução no Ideb

A Secretaria de Educação de Suzano comemorou a evolução da cidade no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A pasta valorizou o trabalho dos profissionais da rede municipal de ensino e enumerou vários fatores que considera importantes para o crescimento.

A cidade está entre as seis da região que superaram a meta do Ideb 2019 nos anos iniciais (do 1º ao 5º ano), com nota de 6,3, igualando a avaliação anterior, a do Ideb 2017.

Entre os motivos que levaram à melhora, a Educação suzanense citou o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, o estímulo aos profissionais - para que produzam e reinventem continuamente - os investimentos para os estudantes da rede municipal, entre outros fatores.

Além disso, a pasta de Educação da cidade apontou a promoção de parcerias como outro fator que levou aos avanços, e frisou que essas ações, bem como o investimento em formação continuada devem ser ampliados, para que a educação melhore ainda mais na cidade.

"(A pasta) avalia que o investimento em formação continuada e as parcerias com entidades não devem ser apenas mantidas no atual patamar, mas ampliadas para que a qualificação dos profissionais seja cada vez mais abrangente e inclusiva", analisou a Secretaria de Educação.

Outros pontos citados pela administração suzanense foram os concursos públicos para ingresso na carreira de professor e a realização de processos seletivos para coordenadores pedagógicos.

"A Secretaria investiu em processos formativos permanentes para todos os profissionais da pasta, bem como na discussão e construção de um currículo que atuasse de forma colaborativa-participativa em todos os territórios da cidade", destacou.

Além de Suzano, outras cinco cidades superaram a meta do Ideb 2019 nos anos iniciais. São elas: Arujá, Guararema, Mogi das Cruzes, Poá e Santa Isabel.