Secretaria de Educação de Suzano inicia atividades online e distribuição de materiais didáticos

A Secretaria de Educação de Suzano deu início nesta quarta-feira (20) às atividades online da “Plataforma do Saber”, ferramenta online elaborada especialmente para os alunos da rede municipal de ensino. Outra novidade é que todos os estudantes do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) já receberam o material didático impresso. Ainda nesta semana, a entrega também será realizada às famílias das crianças da educação infantil que não têm acesso à Internet.

Em visita ao gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi, o secretário Leandro Bassini e as coordenadoras responsáveis pela equipe técnica, Maria Lúcia Moreira de Azevedo Garijo (educação infantil) e Rosângela Andriatti (ensino fundamental e EJA), apresentaram a Plataforma do Saber e todo o material didático que será utilizado durante a quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19).

Na oportunidade, foi informado que todos os estudantes do ensino fundamental (1º ao 5º) e da EJA já receberam os kits, formados pela apostila “EMAI, Ler e Escrever” e por uma cartilha de orientações, com o objetivo de auxiliar a família nesta reestruturação da rotina de estudos. Este material de apoio é fruto de um convênio do município com o governo do Estado, em consonância com o currículo paulista. Os alunos também poderão contar com atividades na Plataforma do Saber elaboradas pela pasta.

Em relação à educação infantil, crianças de até 3 anos começarão a receber nesta semana o material desenvolvido pela equipe técnica da secretaria, que trabalha o conteúdo de forma lúdica, com interações e brincadeiras. Além disso, há também livros infantis que abordam a questão do novo coronavírus, fruto de uma doação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Para este grupo, um hotsite está sendo desenvolvido para a interação entre pais e educadores.

Já as crianças de 4 a 5 anos deverão acessar as atividades online disponibilizadas na “Plataforma do Saber”. As famílias que não têm acesso à Internet receberão a versão impressa, com as suas devidas adequações, também a partir desta semana. De acordo com pesquisa realizada pela pasta, 40% dos alunos estão nessa condição.

A entrega do material está sendo organizada com agendamentos de retirada na própria escola onde o estudante está matriculado, de forma a respeitar o isolamento social exigido na quarentena para que se evite a propagação da Covid-19.

Acesso

Já para acessar as atividades online, os estudantes devem entrar no link https://suzano.plataformadosaber.com.br com o seu registro (RA) e data de nascimento. “A plataforma é totalmente interativa. Os alunos podem entrar em qualquer momento do dia. Já o professor, respeitando o seu horário de aula, estará disponível para tirar dúvidas e até mesmo conversar com os pais, pelo fórum ou chat”, explicou Bassini.

A Plataforma do Saber da Prefeitura de Suzano está sendo elaborada desde abril e é um diferencial da rede que atende estudantes, familiares e profissionais. Em maio, na volta das férias escolares, todos os professores passaram por formação para uso correto das ferramentas e preparação do ambiente com a construção dos conteúdos. Para cada ano e série há um conjunto de atividades específicas. A previsão é de que esta primeira fase seja trabalhada em 30 dias.

“É tudo pensado para que haja um resgate entre crianças e adultos e, fundamentalmente, para que os pais entendam que este é um momento muito difícil também para a criança. Precisamos trabalhar com muita atenção e carinho”, disse o secretário

“Gostaria de parabenizar e agradecer a todos os envolvidos neste projeto tão importante. Estamos vivendo um momento delicado, mas com muito esforço e dedicação vamos conseguir alcançar todas as casas, de forma digital ou impressa, e assim atingir o objetivo de levar Educação as nossas crianças”, concluiu Ashiuchi.