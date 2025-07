Secretaria de Educação garante 700 novas vagas de creche em 6 meses

A Secretaria de Educação de Suzano fechou o balanço de atividades referentes ao primeiro semestre de 2025 contabilizando a abertura de 700 novas vagas em creches, a entrega de material escolar para mais de 26 mil estudantes no início do ano letivo e 5 mil formações para servidores. A pasta ainda registrou no período a destinação de R$ 5,1 milhões às unidades por meio do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM).

A criação de novas vagas na educação infantil está diretamente relacionada à infraestrutura disponibilizada em Suzano, que atualmente conta com as unidades que oferecem atendimento a esse público no contexto das 71 escolas da rede municipal e a parceria com as 28 creches comunitárias que complementam o trabalho. Inclusive, neste primeiro semestre, completaram três anos de atividades quatro destas creches, que, juntas, recebem um número mensal de alunos que se aproxima dos 700 assinalados no saldo positivo verificado neste semestre.

As quatro unidades citadas foram abertas entre março e abril de 2022, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, sendo três geridas pela Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), na Vila Urupês, no Jardim Casa Branca e na Cidade Boa Vista, e uma pelo Instituto Virtutis, no Jardim Varan.

Essa estrutura tem dado suporte para que as crianças avancem às etapas seguintes do aprendizado e tenham acesso a materiais didáticos específicos. Para os 12.846 alunos que iniciaram as séries do ensino fundamental neste ano, por exemplo, foi disponibilizado o conteúdo da editora Sesi, que oferece ao professor uma gama de conteúdos para desenvolver as diferentes áreas do conhecimento, além da tecnologia proporcionada pelos chromebooks. Ao todo são ofertados 2,4 mil laptops para os estudantes e 1,6 mil para professores.

No contexto escolar, além das cem mil refeições diárias, profissionais e alunos ainda têm desfrutado das melhorias que vêm sendo implementadas nas unidades por meio dos recursos do PDDEM. Para reforçar a contribuição deste instrumento ao município, o prefeito Pedro Ishi assinou um convênio em 10 de abril, com a Secretaria Municipal de Educação, para que seja garantido um repasse transferido do orçamento da administração municipal para a Associação de Pais e Mestres (APM), em conta específica de cada uma das escolas administradas pela Prefeitura de Suzano, visando garantir autonomia a diretores e diretoras que precisam fazer trabalhos preventivos e corretivos nas unidades.

Paralelamente às ações que têm melhorado a estrutura e as condições de aprendizado dos alunos, a pasta também vem investindo na qualificação de seus profissionais. Os 3,1 mil servidores têm participado de um programa rotativo de capacitação contínua, que garantiu 5 mil formações no período entre fevereiro e julho de 2025. Essas capacitações foram realizadas no Complexo Educacional e Cultural Mirambava e contemplaram professores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, diretores, articuladores comunitários, professores do atendimento educacional especializado e agentes de apoio à inclusão.

Outros projetos

A Secretaria Municipal de Educação também tem desenvolvido iniciativas que complementam o ensino em sala de aula com experiências vividas fora do ambiente escolar. Neste sentido, 1.528 estudantes, das três regiões de Suzano, tiveram a oportunidade de conhecer outros espaços educativos da cidade: 272 estiveram no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, 165 no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, 133 em um templo budista, 83 no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, 263 no Parque Municipal Max Feffer, 133 no Cineteatro Wilma Bentivegna, 85 no Parque do Mirante e 394 em outros locais.

Mais uma iniciativa de destaque organizada neste semestre foi a segunda edição Suzangames, desenvolvida em parceria com a plataforma Matific, para fortalecer o aprendizado da matemática entre os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede municipal. O objetivo foi potencializar o protagonismo estudantil e incentivar a utilização do sistema como ferramenta pedagógica integrada ao planejamento dos professores, trazendo uma proposta lúdica e desafiadora de resolução de problemas matemáticos. O evento teve início nas escolas e contou com a grande final no Mirambava, com participação de cerca de 300 crianças.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, afirmou que todo o trabalho desenvolvido em Suzano tem proporcionado avanços significativos para a qualificação da aprendizagem. “Temos uma rede municipal robusta e parcerias importantes que nos dão condições de ampliar nossa capacidade de atendimento. Buscamos oferecer aos nossos alunos as experiências mais modernas de aprendizado e garantir que nossos servidores tenham a formação adequada para conduzir as atividades de maneira correta, dentro e fora de sala de aula”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que a Educação é uma prioridade no município. “Fizemos questão de receber pessoalmente os alunos no primeiro dia de aula para mostrar o carinho e a atenção que temos com cada um. Desenvolvemos um trabalho que busca garantir a evolução contínua dos ensinamentos em sala de aula, com as capacitações aos profissionais e as melhorias na estrutura das escolas. Nosso propósito é manter Suzano como uma referência neste setor”, ressaltou o chefe do Executivo.