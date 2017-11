Secretaria de Educação promove peça “Trânsito Legal” em escolas municipais de Suzano

A Prefeitura de Suzano, em parceria com a empresa de logística ferroviária MRS, promove na próxima terça e quarta-feira (21 e 22) apresentações teatrais educativas em três escolas de ensino fundamental do município. Denominada de “Trânsito Legal”, a ação terá como meta promover a conscientização de crianças e de jovens sobre a segurança no trânsito.

A produção, que já foi vista por mais de 7 mil pessoas em todo o país, será realizada nas Escolas Municipais (E.M.s) Antônio Carlos Mayer, no Jardim Maitê; Sonia Regina Alonso, na Vila São Pedro; e Lídia Lima da Silva, no Jardim Planalto. As apresentações vão ocorrer nos períodos da manhã e da tarde.

Segundo o secretário municipal de Educação, Nazih Youssef Fraciss, a peça traz uma reflexão sobre os cuidados necessários para um trânsito mais seguro. “O enredo, que tem direção de Julio Martinez, conta a história de dois agentes de trânsito que passam por diversas situações, cometidas por motoristas e pedestres. Inclusive, a iniciativa tem apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e é realizada pelo projeto ‘Teatro Diverte Viajante’, que está em seu terceiro ano”, detalhou.

De acordo com Verônica Mageste, representante da empresa logística MRS, a ação também vai abordar questões ligadas à segurança e aos incidentes nas linhas ferroviárias de transporte de cargas. “A abordagem com o público infantil sobre imprudências nas linhas férreas pode levar à mudança de hábitos a curto e longo prazo, diminuindo, significativamente, o número de acidentes. Na ocasião, os alunos vão atuar como agentes multiplicadores”, explicou.

Para concluir, Fraciss enaltece que esta atividade ajuda não apenas na conscientização sobre normas de segurança, mas, também, na qualidade de vida da comunidade como um todo: “Queremos implantar uma cultura de segurança por meio de ações educativas”.