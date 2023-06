Secretaria de Educação promove projeto 'Bombeiro na Escola'

A Escola Municipal Adélia de Lima Franco, do bairro Jardim Amazonas, recebeu na terça-feira da semana passada (23/05) a aula inaugural do projeto “Bombeiro na Escola”. A atividade, promovida pela Secretaria de Educação de Suzano em parceria com o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, é destinada aos alunos dos 4º e 5º anos da rede municipal.

O curso tem como objetivo orientar e ensinar como evitar situações de risco, além de desenvolver noções básicas de proteção e segurança.

No total, serão promovidos quatro encontros com duração de uma hora cada e, ao final da capacitação, os alunos receberão certificados de conclusão de curso. As aulas vão ser ministradas pelo bombeiro André Fernandes de Oliveira. De acordo com a programação da pasta, outras unidades que ainda serão definidas pelo cronograma para receber acesso à formação vão contemplar cerca de 310 estudantes.

Os alunos serão instruídos acerca das melhores formas para evitar cenários de perigo, como promover o acionamento do grupamento e sobre a atuação em campo nos casos de incêndios, acidentes domésticos com fios elétricos, e primeiros socorros, análise de vítimas, queimaduras, fraturas, engasgamento e Reanimação Cardiopulmonar (RCP).

Segundo a gestora estratégica da Secretaria de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, é gratificante presenciar o engajamento e a atenção dos alunos. “É prazeroso ver o interesse deles desde o ano passado, no início do projeto. Com esta iniciativa, os estudantes têm contato com informações importantes de segurança e prevenção, além de entender noções básicas de disciplina e cidadania que, no futuro, podem ser compartilhadas no seu ciclo social”, disse.

Por sua vez, na visão do chefe da pasta, Leandro Bassini, a iniciativa é importante para incentivar as crianças a desenvolverem mecanismos de autodefesa em situações de risco como em acidentes. “Por meio deste curso, é possível trabalhar os sistemas de autodefesa e urgência das crianças”, afirmou o secretário.