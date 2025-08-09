Secretaria de Educação realiza 1º Seminário de Boas Práticas 2025

Os professores da rede municipal de ensino estão participando do 1º Seminário de Boas Práticas 2025. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Educação de Suzano, tem como objetivo valorizar os projetos pedagógicos realizados nas unidades escolares durante o primeiro semestre.

Voltado a professores, coordenadores e diretores, o seminário é realizado no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Salles, 884 - Centro). Já ocorreram dois encontros e os outros estão marcados para os três próximos sábados (09, 16 e 23/08), sempre das 8 horas ao meio-dia.

O seminário teve início no último sábado (02/08) e reuniu cerca de 180 profissionais no Mirambava. Durante a oportunidade, foram apresentadas e debatidas pautas relevantes para a Educação, incluindo a importância de atividades que incentivam a higiene bucal, a realização de exercícios práticos que evidenciam a necessidade do apoio visual para crianças com deficiência, reflexões sobre a valorização e o reconhecimento dos povos originários, dentre outros tópicos fundamentais para o ensino. O segundo encontro foi realizado na noite da última quarta-feira (06/08).

Estiveram presentes 150 profissionais, que foram divididos em três salas diferentes para discutir temas como bullying, projetos de hortas pedagógicas e manifestações culturais. O objetivo da iniciativa é apresentar o processo educativo destacando como os alunos reagiram às propostas, quais dificuldades foram identificadas durante o percurso e os benefícios que as atividades trouxeram para o desenvolvimento dos estudantes.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, o seminário é fundamental para garantir o melhor ensino aos alunos. “Por meio dos trabalhos desenvolvidos pelos professores, os estudantes têm acesso a experiências que ampliam seus conhecimentos, fortalecem habilidades essenciais e contribuem para a formação integral, preparando-os para os desafios dentro e fora da sala de aula”, finalizou.

