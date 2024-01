Secretaria de Esportes e Lazer atende mais de 20 mil alunos em 2023

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer atendeu 20.108 alunos em 35 modalidades esportivas com apoio de 12 entidades conveniadas ao longo de 2023. Do total, natação e hidroginástica (6.529 alunos), futebol (2.847) e vôlei (1.200) foram as que tiveram o maior número de praticantes. Os dados integram o balanço divulgado pela pasta nesta sexta-feira (05/01). Além dos atendimentos, várias outras ações e revitalizações foram realizadas nos últimos 12 meses.

Do total de atendidos, além das três modalidades com maior atividade, o município também contou com alunos praticantes jiu-jitsu e muai-thay (938), basquete (606), Karatê (557), exercícios em academia ao ar livre (607), futebol de salão (544), atividades para melhor idade (524), atividades para pessoas com deficiência (512), handebol (463), danças populares (458), judô (447), skate (395), futebol de areia (360), boxe (332), taekwondo (320), atletismo (301), aikidô (235), ginástica artística (230), ginástica rítmica (120), capoeira (196), floorball (100), sumô (211), badminton (126), damas e xadrez (120), kendô (112), tênis de mesa (193), streetball (100), caminhada no estádio (142), baila comigo (86) e pilates (196).



Já das entregas, duas se destacaram: as Arenas Esportivas do Jardim Vitória e do Tabamarajoara, que dispõem de quadras de futebol society (grama sintética), quadra de basquete 3x3, quadra de vôlei de areia, pista para caminhada e corrida, arquibancada, iluminação pública e praça com academia ao ar livre e playground. Os projetos deram outra cara para os dois bairros e se tornaram uma nova opção de lazer para a população de ambos os locais.



“São grandes feitos da nossa secretaria porque os locais apresentam excelente estrutura para receber os visitantes. Tivemos um cuidado especial para levar lazer a essas regiões da cidade”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.



Outro destaque foi o Suzano Skate Park, revitalizado neste ano. O local passou por intervenções em algumas aberturas e pequenos desgastes que se formaram na pista e poderiam provocar acidentes com os esportistas. Houve ainda a revitalização dos muros e da quadra do Ginásio Municipal Professor Roberto David, no Sesc; a entrega de academia ao ar livre no Jardim Luela; a abertura de espaço exclusivo para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Complexo Poliesportivo Paulo Portela; a realização do projeto “Baila Comigo” para aulas de dança de salão para melhor idade; e a manutenção da cidade como uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior.