Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 17 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Secretaria de Esportes e União Suzano iniciam inscrições para seletiva do time Sub-20

Clube vai disputar a elite do Campeonato Paulista da categoria; atletas devem realizar cadastro prévio para 'peneira' no Suzanão

17 março 2026 - 17h49Por De Suzano
atletas devem realizar cadastro prévio para 'peneira' no Suzanãoatletas devem realizar cadastro prévio para 'peneira' no Suzanão - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com o União Suzano, abre nesta quarta-feira (18/03) as inscrições para a seletiva de novos atletas para a categoria Sub-20 do clube.

A iniciativa é voltada a jovens nascidos entre 2006 e 2010 e representa uma importante porta de entrada para quem sonha em seguir carreira no futebol profissional.

As inscrições para a chamada “peneira” seguem até quarta-feira da próxima semana (25/03), de segunda a sexta-feira, sempre das 9 horas ao meio-dia, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, que fica localizado na avenida Taiaçupeba, 1.644, no bairro Jardim Colorado. Todo o processo é gratuito. 

No local, o atleta precisará apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF do candidato e também do responsável (caso seja menor de idade), resultado de eletrocardiograma e resultado de teste de aptidão física. Ele vai receber uma ficha para preenchimento no local.

A seletiva começa na sexta-feira (27/03), às 13 horas, também no Suzanão. Para os testes, será necessário levar calção e meião preto, camisa branca e chuteira de campo natural (com travas). A “peneira” tem como objetivo formar a equipe que representará o União Suzano na disputa da Série A do Campeonato Paulista da categoria, que ainda não tem data definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para começar. Durante o período de avaliação, os candidatos passarão por testes técnicos e físicos conduzidos pela comissão técnica do clube para observar habilidades, desempenho e potencial dos participantes.

O presidente do clube, Everton Oliveira, o Everton Paizão, destacou que a participação dos jovens suzanenses em uma competição de alto nível representa uma oportunidade valiosa de desenvolvimento, ressaltando a importância de disputar a elite do futebol paulista na categoria Sub-20. “É a chance que muitos esperavam: vir, jogar, mostrar seu talento e, quem sabe, ser aproveitado no elenco profissional”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ressaltou a relevância da ação como instrumento de transformação social. “Essa seletiva é uma grande oportunidade para nossos jovens mostrarem seu talento e darem os primeiros passos rumo ao futebol profissional. O esporte tem um papel fundamental na formação cidadã, promovendo disciplina, respeito e novas perspectivas de futuro”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou o trabalho conjunto entre o Poder Público e o clube como fator determinante para a realização da iniciativa. “Estamos muito felizes em proporcionar essa chance aos nossos jovens. Essa parceria com o União Suzano fortalece o esporte na cidade e amplia as oportunidades para quem sonha em crescer no futebol. Nosso objetivo é seguir com ações que valorizem nossos talentos e ofereçam caminhos positivos para a juventude”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria de Transporte oferece curso de mecânica automotiva para mulheres
Cidades

Secretaria de Transporte oferece curso de mecânica automotiva para mulheres

Suzano promove 'Festa do Artesão' entre esta quinta-feira e sábado
Cidades

Suzano promove 'Festa do Artesão' entre esta quinta-feira e sábado

Prefeitura avança em plano de pavimentação na Vila Fátima com requalificação da rua São Marcos
Cidades

Prefeitura avança em plano de pavimentação na Vila Fátima com requalificação da rua São Marcos

Saúde amplia atendimento com aquisição de oito novas cadeiras odontológicas
Cidades

Saúde amplia atendimento com aquisição de oito novas cadeiras odontológicas

OAB Suzano celebra 50 anos com cerimônia na próxima segunda-feira (23)
Cidades

OAB Suzano celebra 50 anos com cerimônia na próxima segunda-feira (23)

Suzano sedia encontro metropolitano voltado à gestão de resíduos sólidos
Cidades

Suzano sedia encontro metropolitano voltado à gestão de resíduos sólidos