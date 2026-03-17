Secretaria de Esportes e União Suzano iniciam inscrições para seletiva do time Sub-20

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com o União Suzano, abre nesta quarta-feira (18/03) as inscrições para a seletiva de novos atletas para a categoria Sub-20 do clube.

A iniciativa é voltada a jovens nascidos entre 2006 e 2010 e representa uma importante porta de entrada para quem sonha em seguir carreira no futebol profissional.

As inscrições para a chamada “peneira” seguem até quarta-feira da próxima semana (25/03), de segunda a sexta-feira, sempre das 9 horas ao meio-dia, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, que fica localizado na avenida Taiaçupeba, 1.644, no bairro Jardim Colorado. Todo o processo é gratuito.

No local, o atleta precisará apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF do candidato e também do responsável (caso seja menor de idade), resultado de eletrocardiograma e resultado de teste de aptidão física. Ele vai receber uma ficha para preenchimento no local.

A seletiva começa na sexta-feira (27/03), às 13 horas, também no Suzanão. Para os testes, será necessário levar calção e meião preto, camisa branca e chuteira de campo natural (com travas). A “peneira” tem como objetivo formar a equipe que representará o União Suzano na disputa da Série A do Campeonato Paulista da categoria, que ainda não tem data definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para começar. Durante o período de avaliação, os candidatos passarão por testes técnicos e físicos conduzidos pela comissão técnica do clube para observar habilidades, desempenho e potencial dos participantes.

O presidente do clube, Everton Oliveira, o Everton Paizão, destacou que a participação dos jovens suzanenses em uma competição de alto nível representa uma oportunidade valiosa de desenvolvimento, ressaltando a importância de disputar a elite do futebol paulista na categoria Sub-20. “É a chance que muitos esperavam: vir, jogar, mostrar seu talento e, quem sabe, ser aproveitado no elenco profissional”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ressaltou a relevância da ação como instrumento de transformação social. “Essa seletiva é uma grande oportunidade para nossos jovens mostrarem seu talento e darem os primeiros passos rumo ao futebol profissional. O esporte tem um papel fundamental na formação cidadã, promovendo disciplina, respeito e novas perspectivas de futuro”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou o trabalho conjunto entre o Poder Público e o clube como fator determinante para a realização da iniciativa. “Estamos muito felizes em proporcionar essa chance aos nossos jovens. Essa parceria com o União Suzano fortalece o esporte na cidade e amplia as oportunidades para quem sonha em crescer no futebol. Nosso objetivo é seguir com ações que valorizem nossos talentos e ofereçam caminhos positivos para a juventude”, declarou.