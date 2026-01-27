Secretaria de Esportes realiza doação de 160 quilos de alimentos ao Fundo Social

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizou na manhã desta terça-feira (27/01) a doação de 160 quilos de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade, arrecadados durante o evento Suzan Stars, promovido nos dias 17 e 18 de janeiro no Complexo Poliesportivo Dr. Paulo Portela. A entrega ocorreu em frente ao Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e contou com a presença do secretário responsável pela pasta, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; do diretor de Esportes, Nilton Moraes; e do assessor, Miquéias Rodrigues.

A ação marca o início da campanha anual de arrecadação e doação de alimentos da Secretaria de Esportes e Lazer, que para 2026 tem como meta conquistar ao menos 7 toneladas de donativos nos eventos que serão realizados ao longo do ano. Os alimentos serão destinados exclusivamente às famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelo Fundo Social.

Nardinho destacou a importância de unir o esporte às ações solidárias e o envolvimento do público nos eventos promovidos pela pasta. “O esporte também é uma ferramenta de transformação social e essas ações mostram que podemos ir além das quadras e ajudar quem mais precisa. Fico muito feliz com essa iniciativa e vamos fazer muitas outras ao longo deste ano”, declarou o chefe da pasta de Esportes e Lazer.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi, enfatizou a relevância da parceria com a Secretaria de Esportes para ampliar o alcance das doações e fortalecer o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade acompanhadas pelo órgão. “Essa união de esforços faz com que os alimentos cheguem a quem realmente precisa, com organização e responsabilidade. Agradeço ao Nardinho pelo esforço de todos”, afirmou.