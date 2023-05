Secretaria de Finanças presta contas do 1º quadrimestre na Câmara

Durante a audiência, conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, Joaquim Rosa, foram apresentados os números relativos às receitas orçamentárias, com a discriminação da origem dos recursos. As transferências correntes geraram R$ 280,92 milhões, representando 31,87% do total estimado para o ano. O Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) acumulou R$ 69,29 milhões de receita, o que significa 42,81% da previsão orçamentária para 2023; e o Imposto Sobre Serviços (ISS) atingiu o valor de R$ 34,29 milhões, totalizando 33,95% do previsto para o ano.

Foi demonstrada a receita realizada nos primeiros quatros meses do ano, de R$ 430,6 milhões, o que corresponde a 31,74% do estimado para o período de janeiro a dezembro, de R$ 1,35 bilhão, garantindo um resultado orçamentário do período de R$ 120,5 milhões. Participaram da apresentação a diretora de Contabilidade, Adriana de Castro Silva de Melo; o diretor de Gestão Tributária, Ademilson Souza Freire; e o contador Marcelo Rodrigues.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças apresentou na última quinta-feira (18/05), em audiência pública na Câmara de Vereadores, as contas relativas à realização das receitas e execução das despesas referentes ao 1º quadrimestre deste ano. O chefe da pasta, Itamar Corrêa Viana, e sua equipe, demonstraram relatórios de prestação de contas resumidos da execução orçamentária, resultado primário, receita corrente líquida, despesa com pessoal e relatório de gestão fiscal.