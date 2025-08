Secretaria de Governo alcança 8,3 mil munícipes com ações e serviços realizados no semestre

A Secretaria Municipal de Governo alcançou 8.399 munícipes com ações e serviços realizados no primeiro semestre deste ano. No período, o trabalho da pasta beneficiou 4 mil moradores com a operação "Cata-Treco", 2.969 com o Departamento da Mulher, 500 com o "Governo Presente" e 320 com o "Projeto SER - Suzano Educa e Respeita", além de 415 feirantes e 195 ambulantes que foram cadastrados pelo Departamento de Fiscalização de Posturas.

O balanço contabilizado entre janeiro e junho de 2025 traz os resultados de uma atuação conjunta que esteve nas ruas e nos bairros, dialogando com a população e atendendo as demandas dos diversos segmentos da sociedade.

Para contribuir com a gestão de resíduos sólidos na cidade, a Secretaria de Governo fortaleceu o "Cata-Treco", que garantiu a retirada de 1.164 toneladas de materiais inservíveis das ruas com os atendimentos realizados a partir das solicitações recebidas pelo WhatsApp (11) 94555-3867. O serviço foi impulsionado com a chegada de dois novos caminhões, dos modelos Volkswagen Worker 17180 e Volkswagen Constellation 15130, que passaram a circular a partir de março, aumentando em 50% o rendimento do trabalho.

O atendimento à população também se relacionou às ações destinadas ao público feminino por meio do Departamento da Mulher, coordenado pela advogada Maria Margarida Mesquita. O trabalho desse setor prestou apoio para as mulheres em sua sede, na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, que celebrou o primeiro ano de atividades em março com um grande evento no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. As demandas não só foram acolhidas como também encaminhadas para discussão durante a 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, que foi realizada no início de julho na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no centro, com o suporte do departamento.

As questões referentes à mulher também foram debatidas com o "Governo Presente", uma iniciativa que levou campanhas de conscientização para diferentes bairros, contemplando ainda a juventude, os idosos e as pessoas com deficiência. O projeto começou na Casa São Vicente de Paulo, localizada no Parque Maria Helena, destinado ao acolhimento do público da "Melhor Idade", e também chegou à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na Vila Mazza, com promoção de cuidados relacionados à saúde.

Todos esses públicos ainda foram contemplados com o "Projeto SER", que debateu no Cineteatro Wilma Bentivegna, temas como "Anticapacitismo e maternidade atípica", "Cidadania e Saúde Mental" com foco na juventude, e "Ortopedia preventiva e autonomia" para idosos, entre outros. Ao todo, foram 13 encontros realizados, sendo três em cada eixo e mais o evento especial de formatura, que foi realizado no dia 16 de junho, no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, quando foi realizada a certificação dos participantes.

Cooperação

A Secretaria de Governo também participou de trabalhos em conjunto com outras secretarias municipais, especialmente por meio do departamento de Fiscalização de Posturas. As equipes do setor participaram das 12 operações "Cidade e Ordem", desenvolvidas em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Vigilância Sanitária, resultando na vistoria de 72 estabelecimentos e a paralisação das atividades em 24 deles.

Em parceria com a Controladoria Geral do Município, a pasta empenhou esforços para a elaboração de Plano de Trabalho - POP Fiscalização, alinhando as diretrizes para as ações futuras voltadas à elaboração de projeto de leis ou decretos visando otimizar a fiscalização nos modais feiras livres, ambulantes e foods-trucks.

Além do diálogo intersecretarias, o Governo também viabilizou tratativas com parlamentares, que garantiram a chegada de R$ 1,8 milhão em emendas, uma viatura para a GCM e convênios com o Estado de São Paulo, que proporcionaram serviços para públicos específicos, incluindo capacitação para mulheres com deficiência por meio do programa "TODAS in-Rede", e o "Programa Meu Emprego Inclusivo", que visa promover a empregabilidade de pessoas com deficiência. Com o governo federal, foi intensificado o diálogo junto ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, à Secretaria Nacional da Mulher e ao Ministério de Gestão e Inovação.

O secretário Alex Santos destacou que a pasta tem cumprido o seu papel de estar junto da população para atender as demandas de cada segmento. "Foi um semestre de muitos eventos e muito trabalho nas ruas. Mobilizamos centenas de munícipes com as nossas ações e alcançamos milhares de moradores com os serviços que foram verificados nos quatro cantos da cidade", ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi afirmou que o Governo tem sido estratégico para o diálogo constante da administração municipal com a sociedade. "Por meio das inúmeras iniciativas da pasta, conseguimos estar cada vez mais perto dos moradores, ouvindo seus anseios e acolhendo suas demandas. Temos fortalecido e apoiado os serviços da pasta pois sabemos de sua importância para a assertividade das ações municipais e a formulação de novas políticas públicas", declarou o chefe do Poder Executivo municipal.