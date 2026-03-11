Secretaria de Governo apresenta projeto 'Conexão Jovem' em evento na Guarda Mirim

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Governo e do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), participou na última segunda-feira (09/03) do primeiro encontro do projeto “Conexão Jovem”, realizado na sede da Guarda Mirim. A atividade reuniu cerca de 160 jovens e contou com a participação do prefeito Pedro Ishi, que acompanhou a programação voltada ao diálogo, à formação cidadã e ao incentivo ao protagonismo juvenil.

Nesta primeira edição, os participantes acompanharam uma palestra da vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Patrícia Braga, que abordou o tema “A Mulher na Juventude e seus desafios”, destacando a importância de discutir respeito, igualdade e consciência social entre adolescentes e jovens. O encontro também foi acompanhado pelo presidente da Guarda Mirim de Suzano, Jamil Marques Figueira, e pelo presidente do Comjuve, André Luiz Bom Fim.

O projeto “Conexão Jovem” tem como proposta percorrer instituições e organizações do município levando conteúdos formativos para o público jovem. A iniciativa prevê a realização de palestras, rodas de conversa, dinâmicas e atividades educativas, abordando temas relacionados à cidadania, participação social, oportunidades e desafios enfrentados pela juventude.

Para o presidente do Comjuve, André Luiz Bom Fim, a proposta do projeto é ampliar o diálogo com a juventude e levar informações que contribuam para o desenvolvimento dos jovens no município. “O ‘Conexão Jovem’ foi pensado para aproximar os jovens de temas importantes para a formação cidadã. A ideia é levar esse diálogo para diferentes instituições da cidade, promovendo reflexão, orientação e incentivando o protagonismo juvenil”, afirmou.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, destacou que a iniciativa fortalece as políticas públicas voltadas à juventude no município. “A juventude precisa de espaços de escuta, orientação e participação. O ‘Conexão Jovem’ surge justamente com esse objetivo, de levar conhecimento e promover momentos de troca que contribuam para o crescimento pessoal e social dos jovens”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a importância de criar espaços de diálogo e formação para a juventude suzanense. “Quando investimos na juventude, estamos investindo no futuro da nossa cidade. O ‘Conexão Jovem’ é uma iniciativa que aproxima o poder público dos jovens, levando informação, reflexão e oportunidades para que eles possam desenvolver seu potencial e participar ativamente da construção de uma Suzano cada vez melhor”, finalizou.