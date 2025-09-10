Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/09/2025
Cidades

Secretaria de Governo busca novos investimentos para Suzano em agendas em Brasília

Alex Santos esteve em ministérios e órgãos federais para tratar de saúde, esporte e juventude na companhia da equipe de Captação de Recursos da prefeitura

10 setembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Secretaria de Governo busca novos investimentos para Suzano em agendas em BrasíliaSecretaria de Governo busca novos investimentos para Suzano em agendas em Brasília - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, cumpriu uma série de agendas oficiais em Brasília em busca de investimentos para Suzano. Acompanhado de Hélio Cavalcante e Rodolfo de Matteu, ambos da Diretoria de Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura de Suzano.

O chefe da pasta levou as principais demandas da cidade a diferentes ministérios, com foco na melhoria dos serviços públicos e no desenvolvimento de novas políticas para a população.

No Ministério da Saúde, a comitiva suzanense apresentou pleitos relacionados ao custeio de serviços de média e alta complexidade do município em encontro com a assessora da pasta federal, Bárbara Carvalho.

O objetivo é reforçar a rede de atenção, oferecendo mais qualidade no atendimento básico e ampliando a estrutura de suporte aos pacientes. “Estamos trabalhando para garantir recursos que vão fortalecer o atendimento à população, especialmente nas áreas em que o município enfrenta maior demanda. Isso significa mais condições de acolher os pacientes e oferecer serviços de saúde com dignidade”, destacou o secretário.

Outro ponto tratado durante a agenda foi a ampliação de políticas esportivas. No Ministério do Esporte, Alex Santos e sua equipe avançaram nas tratativas para a formalização de convênios que possibilitem novas modalidades e atividades no município. A proposta é aumentar as oportunidades para jovens e atletas, com reflexos positivos no bem-estar e na inclusão social. O encontro teve a participação da coordenadora geral de Custos, Mariana Ferreira, e dos colaboradores técnicos Patrícia Cipriani e Marco Eli.

Ainda na capital federal, o grupo se reuniu com a Secretaria Nacional da Juventude, representada pela coordenadora de Projetos, Ana Claudia Neri, e pelo coordenador geral, Miguel Intra. O encontro teve como pauta a articulação de políticas públicas voltadas ao protagonismo juvenil, além da busca por parcerias que incentivem ações de desenvolvimento, capacitação e inserção social para a juventude suzanense.

Segundo Alex, as audiências, que ocorreram no início do mês, fazem parte de uma agenda contínua da administração municipal em prol da modernização de serviços e da conquista de investimentos que permitam novas entregas à população. “É lado a lado com o nosso prefeito Pedro Ishi que temos buscado soluções e parcerias para fazer Suzano crescer. Brasília é o lugar certo para dialogar sobre os recursos que precisamos e abrir portas para projetos importantes. Tenho convicção de que os esforços desta semana vão se transformar em conquistas concretas para os suzanenses”, finalizou.

