Secretaria de Governo inicia agendamentos para atendimento estratégico

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, iniciou os agendamentos para realizar atendimentos estratégicos na cidade. O objetivo é acolher demandas da sociedade civil por meio de consulta a lideranças dos bairros, religiosas e entidades do município.

Por meio dessas reuniões, a pasta pretende traçar estratégias efetivas para contribuir com os avanços na cidade e atuar de forma mais assertiva diante das particularidades de cada região. “Um dos grandes objetivos destes atendimentos é fortalecer o contato da gestão com a sociedade, mas de forma organizada. Assim, a gente acolhe as demandas e pensa nas melhores soluções”, ressaltou o chefe da pasta, Alex Santos.

A iniciativa da secretaria é voltada aos cidadãos com participação ativa nos assuntos sociais e econômicos do município. Uma das competências é fortalecer o diálogo com diversos setores sociais, entidades de classe, movimentos e associações, atuando como um porta-voz da população frente à gestão municipal.

Ainda de acordo com o secretário, além de dar voz à sociedade suzanense, o projeto faz com que o governo atenda solicitações de forma mais rápida, agilizando processos que precisam ser realizados pela prefeitura. “A demanda chega diretamente para nós e direcionamos para a secretaria competente. Fazemos uma espécie de ponte entre o governo e a população. Esses encontros são extremamente produtivos porque, por meio deles, identificamos as necessidades de cada bairro e apresentamos as propostas para resolvê-las”, completou Santos.

Durante o ano de 2023, a pasta realizou 1.550 reuniões para articulações estratégicas com conselhos municipais, ONGs, líderes comunitários, entidades de classe, associações, partidos políticos, deputados, vereadores, entre outros. O crescimento foi de 61% em relação às 962 realizadas em 2022.

Os interessados em obter o atendimento devem entrar em contato pelos números (11) 4745-2179, (11) 4745-2066 ou (11) 4745-2045 e realizar o agendamento. A Secretaria Municipal de Governo fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 22 - Centro).