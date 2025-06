Secretaria de Governo inicia operação 'Cata-Treco' em 20 bairros

A Secretaria Municipal de Governo iniciou nesta segunda-feira (09/06) a nova programação da operação “Cata-Treco”. A iniciativa passará por 20 bairros até quarta-feira da próxima semana (18/06), recolhendo inservíveis e realizando a gestão correta de resíduos sólidos na cidade, assim garantindo o descarte adequado e destinação correta dos materiais.

Os trabalhos serão concentrados nos bairros Parque Suzano, Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis, Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Quaresmeira, Jardim Saúde, Meu Cantinho, Vila Barros, Jardim Casa Branca, Ramal São José, Jardim Caxangá, Fazenda Viaduto, Sete Cruzes, Chácara Faggion, Jardim Modelo, Jardim Suzano, Jardim Anzai e Jardim Ana Rosa.

Para participar, o munícipe deve deixar os materiais disponíveis do lado de fora da residência para que os caminhões que integram o programa efetuem o recolhimento. Podem ser descartados pela população madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não possuem mais seu uso original, com exceção de resíduos de construção civil e pneus.

Além de promover um destino correto aos materiais, a iniciativa garante que esses objetos não sejam descartados em vias públicas, terrenos e demais locais inapropriados, evitando o acúmulo de água parada, que pode contribuir com a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. É importante ressaltar que os itens a serem descartados devem ser colocados na calçada, na frente de casa, durante o atendimento.

Para obter informações sobre a programação, o morador deve entrar em contato por meio do WhatsApp (11) 94555-3867. As coletas ocorrem sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e, aos sábados, das 9 horas ao meio-dia. O secretário Alex Santos pediu a participação da população para garantir uma cidade mais limpa. “Pelo WhatsApp, o munícipe também consegue saber em qual dia exato o caminhão passará na frente da casa dele. Isso facilita a programação do próprio morador, que poderá colocar os resíduos do lado de fora no momento certo. É importante que tenhamos muita aderência ao ‘Cata-Treco’, pois ele assegura que esses materiais sejam direcionados da forma correta, sem que coloquem em risco a limpeza dos bairros”, declarou o chefe da pasta.