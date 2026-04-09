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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Cidades

Secretaria de Governo promove visita de alunos da Etec ao treino do Suzano Vôlei

Ação realizada na última quarta-feira (08/04) reuniu 70 estudantes em atividade de integração que aproximou os jovens do esporte de alto rendimento

09 abril 2026 - 16h51Por De Suzano
Secretaria de Governo promove visita de alunos da Etec ao treino do Suzano VôleiSecretaria de Governo promove visita de alunos da Etec ao treino do Suzano Vôlei - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, realizou na última quarta-feira (08/04), com participação do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), órgão vinculado à pasta, uma visita de alunos da Escola Técnica (Etec) de Suzano, ao treino da equipe do Suzano Vôlei. 

A ação reuniu cerca de 70 estudantes no período da tarde e integrou a programação especial em celebração ao aniversário de 77 anos de emancipação político-administrativa de Suzano.

Durante a atividade, os jovens tiveram a oportunidade de acompanhar de perto a rotina de treinamento da equipe profissional, além de interagir com jogadores e membros da comissão técnica. A experiência proporcionou contato direto com o ambiente esportivo de alto rendimento, ampliando o repertório dos participantes e aproximando-os de referências locais do esporte.

A iniciativa teve como objetivo promover vivências educativas fora do ambiente escolar, incentivando o protagonismo juvenil e o desenvolvimento de habilidades sociais. A ação também reforça o esporte como instrumento de formação, ao estimular valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe.

A atividade contou com o apoio da coordenação do time, representada por Ana Paula, e do assessor de comunicação Leonardo Moreira, além do envolvimento da gestão municipal. Também participaram da organização representantes da Etec de Suzano, incluindo o coordenador Thiago Seyffert e a diretora Keli Patrícia, que acompanharam os estudantes durante a visita.

De acordo com a Secretaria Municipal de Governo, ações como essa devem continuar sendo promovidas ao longo do ano, ampliando o acesso dos jovens a experiências formativas em diferentes áreas e fortalecendo as políticas públicas voltadas à juventude no município.

Para o presidente do Comjuve, André Luis Bom Fim, a iniciativa contribui para ampliar o acesso dos jovens a experiências que dialogam com diferentes áreas. “Essa aproximação com o esporte profissional permite que os estudantes conheçam novas possibilidades e ampliem suas perspectivas. É uma vivência que vai além do momento da visita, porque impacta na forma como eles enxergam oportunidades e caminhos para o futuro”, destacou.

Já o secretário de Governo, Alex Santos, ressaltou o papel das ações voltadas à juventude no município. “O Comjuve tem desenvolvido iniciativas que aproximam os jovens de diferentes espaços da cidade, criando oportunidades de aprendizado fora da sala de aula. Nosso objetivo é seguir ampliando esse acesso, com ações que contribuam para o desenvolvimento pessoal e social dos estudantes”, afirmou.

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