Atendimentos do 'Cata-Treco' é retomado nesta segunda-feira

A Secretaria de Governo de Suzano retomou nesta segunda-feira (15/01) o atendimento da operação “Cata-Treco”. A iniciativa, que tem como objetivo recolher objetos que não possuem mais serventia, recebeu uma alta demanda em novembro e realizou os atendimentos ao longo do mês de dezembro.

Os serviços serão executados conforme as solicitações forem sendo encaminhadas pela população. Para cadastrar a localidade que precisa da iniciativa, é preciso acessar o link bit.ly/CTnoBairro e preencher os dados como nome completo, telefone, e-mail, bairro e endereço. As equipes vão elaborar um cronograma e enviar um caminhão para recolher os objetos, que devem ser deixados na calçada no dia da passagem do veículo, que estará devidamente caracterizado com o logo do projeto, assim como os funcionários. Podem ser entregues madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis, exceto resíduos de construção civil.

O serviço também contempla a retirada de itens reutilizáveis como isopor, vidro e todos os tipos de óleo, que deverão estar acondicionados em garrafas PET fechadas. A programação prevê que o recolhimento seja feito entre 8 e 17 horas.

Entre janeiro e dezembro do ano passado, a operação recolheu 1.416 toneladas de inservíveis em 5.050 atendimentos programados. Houve um crescimento de 246 toneladas recolhidas no comparativo com o mesmo período de 2022, resultando no aumento de 21%. Para 2024, a meta é recolher 1.699 toneladas e realizar 6.060 atendimentos programados.

Para o secretário Alex Santos, o crescimento da operação tem auxiliado milhares de moradores a destinarem corretamente aqueles objetos que não são mais utilizados. “Isso faz com que a gente também evite o descarte irregular, preservando o meio ambiente. O projeto tem se tornado cada vez mais conhecido e demonstra que a população está mais preocupada com o descarte deste material, sem dúvidas a operação facilita a vida para o morador, que pode aguardar a passagem do caminhão na porta de casa”, avaliou Alex.