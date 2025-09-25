Secretaria de Manutenção de ultrapassa 47 mil ações em 8 meses

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano divulgou nesta semana o balanço das atividades referentes aos dois primeiros quadrimestres de 2025, com um total de 47.189 ações executadas entre janeiro e agosto. Com destaque para a iluminação pública e limpeza de bueiros, o levantamento mostra o compromisso da administração municipal em manter a cidade organizada, segura e com serviços essenciais em pleno funcionamento.

Foram promovidos 14.479 atendimentos relacionados à iluminação pública, que garantiram mais eficiência e segurança nas vias, e a limpeza de 7.711 bueiros, com a retirada de 265 toneladas de resíduos só destes locais. Também foram trocadas 642 tampas de bueiros e realizadas reformas em 927 metros de galerias, ações fundamentais para prevenir alagamentos e melhorar o sistema de drenagem urbana.

A pasta ainda registrou a limpeza de 132 quilômetros de valas de drenagem e rios, de onde foram retirados 907 toneladas de resíduos. Foram contemplados com limpeza 80 quilômetros de redes de drenagem. Já as limpezas de pontos viciados resultaram na remoção de 3.864 toneladas de lixo em oito meses.

Na área ambiental, o balanço contabiliza 1.139 podas de árvores. Outro dado importante é o serviço de nivelamento e cascalhamento de 234 vias de terra - o que facilita o tráfego de veículos e pedestres.

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, os resultados demonstram a dimensão e a importância do trabalho desempenhado diariamente pelas equipes. “São mais de 40 mil ações em oito meses, que vão desde serviços básicos, como a limpeza de bueiros, até grandes operações de iluminação, podas de árvores e manutenção em próprios públicos. Cada número representa uma intervenção que melhora a vida da população e a qualidade dos espaços coletivos”, destacou.

Os atendimentos ao público apresentaram números expressivos. Foram realizados 1.708 serviços gerais e outros 781 específicos na parte elétrica. As manutenções em academias ao ar livre somam 218.

O chefe da pasta ainda reforçou que o planejamento seguirá firme até o fim do ano. “Estamos atuando de forma contínua e estratégica, sempre atentos às necessidades. Nosso objetivo é manter Suzano organizada, segura e preparada para enfrentar os desafios urbanos, entregando resultados que façam a diferença no dia a dia da população”, completou o secretário.