Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos promove ações em 8 bairros

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano segue realizando o serviço de zeladoria pela cidade e nesta semana foram contemplados oito bairros entre esta segunda e terça-feira (06 e 07/02).

Agentes

Os agentes municipais estiveram presentes para executar varrição, capinação, roçagem, coleta de materiais descartados irregularmente e limpeza de bueiros com o objetivo de conservar os espaços públicos e reforçar a segurança dos moradores. Foram atendidos no período os bairros Parque Maria Helena, Cidade Edson, Jardim Anzai, Miguel Badra, Cidade Cruzeiro do Sul, Jardim Imperador, Jardim Quaresmeira e Jardim Altos de Suzano.

Vale ressaltar que a avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una; o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte; além do Parque Municipal Max Feffer, contam com uma equipe fixa para a manutenção destes espaços. Os atendimentos durante o mês de fevereiro estão sendo realizados por meio de demandas da população, entretanto a pasta destacou que um cronograma de atendimento será desenvolvido em março.

De acordo com secretário Samuel Oliveira, esse é um serviço essencial que visa melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, assim como garantir uma cidade limpa e organizada. “Atendemos de maneira regular os bairros para que não haja o acúmulo de sujeira e principalmente o descarte irregular de resíduos, o que pode acarretar em diversos impactos ambientais negativos. Além disso, nosso objetivo é sempre manter o município limpo e vistoso aos olhos da população e de todos aqueles que passam por Suzano diariamente”, destacou Oliveira.

Ainda segundo o titular da pasta, a zeladoria ainda contribui com a segurança do município. “Quando promovemos os trabalhos de zeladoria, também pensamos na segurança dos moradores, isso porque a concentração de sujeira ou vegetação um pouco mais alta pode provocar queda de pedestres. Sem contar que existe a possibilidade de placas de trânsito serem encobertas em razão de um galho de árvore mais comprido ou com as folhas mais cheias”, finalizou Oliveira.

A secretaria ainda promove ações de zeladoria que acontecem aos finais de semana com o objetivo de beneficiar todos os bairros para complementar as atividades rotineiras promovidas ao longo da semana.

Os munícipes que desejarem fazer a solicitação para receber os atendimentos precisam entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Município por meio do telefone 0800-774-2007.