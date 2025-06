Secretaria de Manutenção intensifica trabalhos e atinge quase 7 mil ações em maio

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano segue com ritmo intenso nas ações de conservação da cidade. O balanço mais recente, referente ao mês de maio, mostra que as equipes executaram 6.939 serviços em diferentes frentes, contemplando desde a limpeza de bueiros até podas de árvores, retirada de resíduos e manutenção de equipamentos públicos.

O relatório divulgado nesta semana mostra que maio foi um dos meses mais produtivos do ano, com destaque para a intensificação dos serviços de drenagem, melhorias viárias e manutenção da iluminação pública. No comparativo com abril, várias atividades tiveram crescimento significativo, como a limpeza de bueiros, que saltou de 982 para 1.459 unidades atendidas. Também houve a retirada de resíduos de valas e rios, que chegaram a 115 toneladas.

Na área de iluminação pública, foram realizados 2.042 atendimentos, mantendo o alto nível de resposta às demandas da população. O serviço segue como uma das prioridades da pasta, tanto na substituição de lâmpadas quanto na manutenção preventiva.

Além disso, foram realizadas 735 operações de limpeza e regagem em praças, feiras, ruas e campos, além de abastecimento de prédios

públicos e espelhos d'água. O serviço de reforma de galerias somou 39 ações no mês, enquanto o nivelamento e o cascalhamento de vias em terra alcançaram 41 quilômetros.

“É um trabalho que não para. As demandas da cidade são diárias e, por isso, nossas equipes atuam de forma ininterrupta para manter Suzano limpa, organizada e segura. Só no mês de maio, conseguimos realizar quase 7 mil ações, o que demonstra o nosso comprometimento e a eficiência dos nossos servidores”, afirmou o secretário Samuel Oliveira.

Ainda segundo ele, o esforço conjunto permite não apenas resolver problemas pontuais, mas também atuar de forma preventiva. “Os serviços de drenagem, como a limpeza de bueiros e valas, são fundamentais para evitar alagamentos e garantir mais segurança para a população”, completou Oliveira.

Outros números que chamam a atenção no balanço são os 30 rebaixamentos de guias e as 42 fossas limpas. Já no atendimento de próprios públicos, foram concluídas 116 manutenções de elétrica, além de 45 manutenções em academias ao ar livre e 42 trocas de guia chapéu.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância das ações para o bem-estar da população. “A manutenção da cidade é essencial para que possamos oferecer mais qualidade de vida aos suzanenses. Esse balanço mostra o quanto estamos empenhados em atender todas as regiões, com serviços que impactam diretamente no dia a dia das pessoas. Quero parabenizar todo o time da Secretaria de Manutenção pelo trabalho sério, dedicado e, principalmente, pelo cuidado com Suzano”, declarou o chefe do Poder Executivo.

Solicitações para a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos podem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal no telefone 0800-774-2007 e via e-mail, no endereço ouvidoria@suzano.sp.gov.br.