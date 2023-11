Secretaria de Manutenção promove limpeza no rio Guaió

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano está realizando trabalhos de limpeza no rio Guaió com a finalidade de preservar a qualidade da água, impedir o depósito de resíduos pelas margens e reforçar as ações para evitar o transbordamento do corpo d’água em dias de chuvas fortes. Na última sexta-feira (10/11), o titular da pasta, Samuel Oliveira, foi conferir de perto o andamento das atividades, que foram iniciadas há cerca de um mês e deverão se estender até o fim de novembro.

Nesta semana, as ações estão sendo executadas na altura do Jardim Monte Cristo e seguirão no sentido Jardim Quaresmeira ao longo dos próximos dias. Os serviços de limpeza no interior do rio ocorrem com suporte de uma máquina escavadeira hidráulica e, nas margens, se desenvolvem com apoio de um trator de esteira. Os resíduos recolhidos do rio são retirados definitivamente do entorno dos corpos d’água após o período de secagem.

Com relação especificamente ao trabalho focado no transbordamento, a prefeitura tem estreitado a parceria com o Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), do governo de São Paulo, para garantir o desassoreamento dos rios da cidade, incluindo o Guaió. Já foi protocolado junto à autarquia uma documentação referente às características de cada corpo d’água, para que sejam pleiteados recursos do “Programa Rios Vivos”, que visa à revitalização dos cursos de águas paulistas.

Em setembro, técnicos do DAEE estiveram em Suzano para conhecer a realidade local. Na ocasião, eles se reuniram com representantes da administração municipal, que demonstraram a importância da remoção de resíduos acumulados no fundo dos rios. Além disso, houve uma visita até a parte do Guaió há poucos metros da avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), no acesso para o Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), e também a um trecho do rio Taiaçupeba, no limite com Mogi das Cruzes.

Oliveira destacou o trabalho da Prefeitura de Suzano para garantir a limpeza do rio Guaió e destacou as perspectivas para a intensificação das atividades com o apoio do DAEE. “Temos feito um importante trabalho que visa à retirada de resíduos dentro da água e no entorno, preservando as condições ambientais no local e diminuindo as chances de cheias em período de chuvas fortes. Ainda estamos em negociações contínuas com o DAEE para que as ações de desassoreamento intermediadas pela autarquia possam consolidar esse processo”, avaliou o secretário.