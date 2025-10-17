Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Secretaria de Manutenção remove 598 toneladas de resíduos em um mês

Serviços garantiram a retirada de 399 toneladas de pontos viciados, 152 de valas e rios e 47 de bueiros; ainda foram feitos 872 atendimentos que incluíram limpeza de áreas públicas

17 outubro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Secretaria de Manutenção remove 598 toneladas de resíduos em um mêsSecretaria de Manutenção remove 598 toneladas de resíduos em um mês - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano removeu 598 toneladas de resíduos ao longo do mês de setembro, considerando os trabalhos realizados em pontos viciados (399), em valas e rios (152), e nos bueiros (47). Paralelamente, foram feitos 872 atendimentos relacionados à limpeza em áreas públicas, abrangendo feiras, praças, ruas e campos.

A pasta também promoveu, no período, a limpeza de 818 bueiros, garantindo a reforma em galerias numa extensão de 52 metros, além da troca de 15 unidades de guia chapéu, estruturas que auxiliam no escoamento da água da chuva.

O trabalho da pasta ainda contemplou atividades de nivelamento e cascalhamento, realizadas em 32 quilômetros de vias; de limpeza de vala de drenagem e rios, que somaram 15 quilômetros; e de rebaixamento de guias, que totalizaram 25 unidades. Outras ações desenvolvidas pela Manutenção promoveram a troca de 58 tampas de bueiros, a limpeza de seis quilômetros da rede de drenagem, e a reposição de sete unidades de tampas de poços de visita.

A manutenção dos espaços e prédios públicos foi assegurada com os serviços que foram implementados durante o mês de setembro. Houve 218 atendimentos de próprios públicos e 96 revisões relacionadas à parte elétrica nestes locais, com lavagem de 32 caixas comunitárias no período. Para preservar o deslocamento nas áreas públicas da cidade, as ações contemplaram a poda de 291 árvores.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o planejamento mensal contempla uma diversidade de intervenções que buscam manter a cidade limpa e preservada. “Implementamos as ações necessárias para retirar resíduos dos corpos d’água e desobstruir os bueiros, de forma a garantir o escoamento adequado no momento das chuvas. Este trabalho também é reforçado pela poda de árvores, pela conservação dos prédios públicos e pelos atendimentos à população”, declarou.

