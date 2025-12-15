Secretaria de Manutenção remove mais de 6,5 mil toneladas de resíduos em 2025

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos removeu 6.562 toneladas de resíduos entre janeiro e novembro deste ano, considerando os trabalhos realizados em pontos viciados (4.871), em valas e rios (1.265), e nos bueiros (426). A pasta também garantiu a limpeza de 10 mil bueiros no período, realizando ainda 8.132 atendimentos com essa finalidade em feiras, praças, ruas e campos.

Visando o combate às cheias, os rios receberam um cuidado todo especial para esse período de chuvas. Esta atuação contemplou, por exemplo, o rio Una, nos trechos da Vila Amorim até o viaduto Leon Feffer e entre o rio Tietê e as imediações da Estação Suzano da Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Para reforçar esta estratégia de atuação, a prefeitura protocolou, neste ano, um pedido junto ao governo de São Paulo para que seja realizado o projeto executivo de uma “caixa de amortecimento” do rio Una, que abre caminho para implementação de obras destinadas à ampliação da capacidade de escoamento das águas e controle da vazão até o rio Tietê. As obras deverão acontecer nas imediações da rotatória da Praça do Sol Nascente.

Paralelamente, houve avanço do desassoreamento do rio Tietê, que está sendo realizado desde dezembro de 2023, pela autarquia estadual SP Águas no trecho em Suzano, que já ultrapassou 80% de conclusão. Até 2026, serão retirados 315 mil metros cúbicos de sedimentos.

Neste ano, ainda foi reforçada a limpeza do rio Jaguari, para proteger os bairros Miguel Badra, Cidade Boa Vista, Jardim Carmem, Jardim Santa Inês, Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Fernandes e Jardim Graziela.

Por meio das ações da Manutenção, a administração municipal ainda deu início, em 2025, à elaboração de um projeto básico e executivo destinado à implantação de obras de drenagem no bairro Parque Maria Helena, para controle de inundações.

Outras ações

Outras ações desenvolvidas pelas equipes, nestes onze meses, promoveram a troca de 812 tampas de bueiros, a limpeza de 106 quilômetros da rede de drenagem, a reposição de 85 unidades de tampas de poços de visita; a reforma em galerias numa extensão de 1.162 metros, além da troca de 217 unidades de guia chapéu, estruturas que ajudam a escoar a água da chuva.

As ações de limpeza se somaram às intervenções relacionadas à iluminação pública da cidade, que contribuíram com a conservação e modernização do sistema. Ao todo, foram 15.693 atendimentos, que reforçaram os serviços ligados a troca das lâmpadas de LED, promovendo ainda mais segurança para a cidade.

A manutenção dos espaços e prédios públicos também foi assegurada com os serviços que foram implementados ao longo do ano. Houve 2.347 atendimentos de próprios públicos e 1.053 revisões relacionadas à parte elétrica nestes locais. O trabalho da pasta ainda contemplou atividades de nivelamento e cascalhamento, realizadas em 310 quilômetros de vias e rebaixamento de guias, que totalizaram 332 unidades.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o planejamento para o ano contemplou uma diversidade de intervenções que buscaram manter a cidade limpa e preservada. “Implementamos as ações necessárias para retirar resíduos dos corpos d’água e desobstruir os bueiros, de forma a garantir o escoamento adequado no momento das chuvas. Este trabalho também foi reforçado pela conservação dos prédios públicos e pelos atendimentos à população”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que o trabalho da administração municipal, por meio da Manutenção, garantiu mais desassoreamento e limpeza dos rios. “Temos reforçado esse serviço na cidade, com a mobilização das nossas equipes e pela parceria com o governo do Estado de São Paulo, que tem colaborado com Suzano nos projetos desenvolvidos para garantir soluções que evitem as cheias na cidade. Temos visitado os locais que têm recebido as intervenções, verificando as movimentações das máquinas e o resultado daquilo que buscávamos desde o início de 2025”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.