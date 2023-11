Secretaria de Manutenção remove mais de 800 toneladas de resíduos em um mês

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano divulgou nesta semana o balanço de ações realizadas em outubro. Entre os destaques estão a retirada de 811 toneladas de resíduos de valas, rios bueiros e pontos viciados, os atendimentos de iluminação pública, que atingiram 1.358 no mês passado, e a poda de 168 árvores, quase dobrando a meta mensal que é de 90 podas.

Apesar das fortes chuvas que atingiram Suzano em alguns dias de outubro, o município mais uma vez se mostrou preparado por conta do trabalho constante de prevenção realizado pela pasta ao longo de todo o ano. O volume extraído das valas e rios somam 298 toneladas, ao passo que também foram executadas limpezas em 377 bueiros, culminando na retirada de 15 toneladas de resíduos. O volume é o menor do segundo semestre, justamente por conta do trabalho preventivo feito ao longo de 2023. Por sua vez, as equipes ainda efetuaram a remoção de 489 toneladas de resíduos em pontos viciados.

“No total, nossas equipes realizaram a limpeza em 5,7 mil bueiros neste ano e a quantidade de lixo retirada no mês passado é uma das menores considerando os dez meses. Tudo isso é fruto de um trabalho eficiente de limpeza que torna os bairros mais seguros na época mais chuvosa do ano, que é essa que estamos entrando”, destacou o secretário Samuel Oliveira.

Outro destaque do mês de outubro foram as vias que passaram por nivelamento e cascalhamento. As manutenções aconteceram em 29 quilômetros, superando a meta mensal (20) e a média realizada do ano (23 por mês). Os trabalhos visam facilitar a circulação de veículos e pedestres, especialmente em dias chuvosos.

“Há alguns locais que necessitam de uma atenção especial nas vias de terra. Em alguns casos, elas são o único meio de acesso para casa, trabalho ou escola. Esses lugares precisam estar preparados para receber chuvas. O munícipe não pode ter sua circulação limitada por conta de lama e buracos”, acrescentou o chefe da pasta.

A secretaria também limpou 26 fossas e reformou 202 metros de galerias, o que facilita o deslocamento da água. “São trabalhos que a gente realiza pensando no bem estar da nossa população e na preservação dos nossos bairros. Sabemos que o período chuvoso torna tudo mais perigoso, mas estamos preparando nossa cidade e os munícipes podem confiar em nosso trabalho”, finalizou Oliveira.

As equipes ainda promoveram 495 serviços de limpeza, 50 trocas de tampas de bueiro, 18 rebaixamento de guias, entre outros serviços que garantem a manutenção do município.