Secretaria de Meio Ambiente estreita parceria com Etec de Suzano

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, se reuniu na manhã desta quinta-feira (13/02) com a diretora da Escola Técnica Estadual (Etec) de Suzano, Keli Vieira, na sede da instituição de ensino, no bairro Vila Urupês, para discutir as possibilidades de parceria em prol da educação dos 120 alunos do curso técnico de Meio Ambiente ofertado na unidade, o único do Alto Tietê destinado a essa especialidade.

Para aprimorar a formação dos estudantes, a pasta municipal está disposta a viabilizar visitas técnicas a equipamentos municipais, que poderão abranger o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, com suas centenas de espécies de mudas floríferas e frutíferas, animais, jardins e orquidário, assim como o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no Sesc, que possui uma área verde de aproximadamente 3 mil metros quadrados (m²).

“Estamos alinhados para caminhar lado a lado com a Etec, de modo que possamos agregar na trajetória dos estudantes”, declarou Chiang. Também participaram do encontro o coordenador do curso, César Tatari, e o assessor da diretoria, Thiago Feyffert.