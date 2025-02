Secretaria de Meio Ambiente reforça parceria com a Polícia

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e a diretora de Fiscalização Ambiental de Suzano, Solange Wuo, se reuniram na manhã desta segunda-feira (27/01) com a equipe da Delegacia de Investigações Sobre o Meio Ambiente (Dicma) de Mogi das Cruzes para discutirem ações do Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC) e reforçar a parceria com a Polícia Civil.

O encontro ocorreu na sede da instituição, no bairro de Braz Cubas, e serviu para que as autoridades viabilizassem novas parcerias, sobretudo com o GFI-ATC, que cumpre papel fundamental na preservação das áreas de proteção de mananciais em Suzano. Chiang e Solange se apresentaram para o chefe dos investigadores da unidade, José Gustavo Pereira da Silva Marques, e para o investigador Sérgio Ricardo Monteiro Ramos.

Pauta principal na reunião, o GFI-ATC foi implementado em 2022 para reforçar a execução de medidas efetivas contra infrações comprovadas em áreas de preservação de Suzano, que se tornaram foco de investigação por parte da Diretoria de Fiscalização e Controle Ambiental da prefeitura. Desde então, esse trabalho resultou em um conjunto de demandas relacionadas, por exemplo, a parcelamentos irregulares de solo, construções ilegais, supressão de vegetação nativa e degradação de Áreas de Preservação Permanente (APP).

Para garantir o cumprimento das tarefas preestabelecidas com a segurança necessária, foi definido que a atuação em conjunto contaria com o apoio de equipes intersetoriais da administração municipal, com o respaldo de órgãos e forças policiais estaduais e acompanhamento de órgãos de classe, em virtude dos diferentes aspectos relacionados a cada ocorrência.

Assim, em cada uma das ações conduzidas pelo Meio Ambiente, há a presença de órgãos como a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil Ambiental, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM), o Departamento de Fiscalização de Posturas da prefeitura, a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), além de integrantes dos Conselhos Regionais dos Corretores de Imóveis (Creci) e de Engenharia e Agronomia (Crea-SP).

Para a diretora de Fiscalização Ambiental de Suzano, a reunião foi proveitosa e as ideias passadas pela pasta foram bem absorvidas pelas autoridades policiais. “O trabalho do GFI-ATC é muito importante para a preservação da nossa cidade e ele não seria possível se não tivéssemos as forças de segurança. O encontro foi muito bom e esperamos que essa parceria se fortaleça cada vez mais”, avaliou ela.

Por sua vez, o secretário lembrou da atuação do grupo nos últimos anos para reforçar a importância da Polícia Civil Ambiental nos processos. “A investigação faz parte do fluxo realizado pela atuação do grupo e precisamos que ela seja efetiva e puna com rigor quem comete crimes em áreas de mananciais. Agradecemos pela recepção no encontro com os investigadores, nos colocamos à disposição, e contamos com o apoio deles”, finalizou o chefe da pasta.