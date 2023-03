Secretaria de Planejamento e Finanças presta contas

A Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura de Suzano realizou ontem, na Câmara de Suzano, prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2022.

Na apresentação, o chefe da pasta, Itamar Correa Viana, explicou que, no período, a administração municipal registrou o montante de R$ 149 milhões referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); R$ 93 milhões na arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS); e quase R$ 15 milhões de Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Viana ressaltou que a Prefeitura investiu o total de R$ 202 milhões na Saúde. Esse valor, segundo o secretário, representa 26,33% das receitas de impostos e transferências constitucionais, sendo 11,3% acima do que a legislação atual exige (15%).

Assim como vem afirmando desde o começo do mandato do atual prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), Viana argumentou que, “como pode ser observado nos números da Execução Orçamentária e da Gestão Fiscal do município de Suzano, verifica-se o total controle das contas públicas e o cumprimento integral do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal”.