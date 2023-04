Secretaria de Saúde apresenta resultados positivos em indicadores

A equipe de Atenção Básica à Saúde de Suzano apresentou ao prefeito Rodrigo Ashiuchi os índices positivos conquistados no programa “Previne Brasil” do governo federal durante o ano passado. O trabalho de incentivo e financiamento à saúde em termos municipais inclui capacitação e registro de pacientes e, por meio destas ações, o município registrou indicadores positivos quanto ao processo de pré-natal, sendo um dos mais avançados em todo o Alto Tietê. Os números foram revelados ao chefe do Poder Executivo municipal na segunda-feira da semana passada (27/03), em visita ao gabinete.

Na ocasião, a equipe formada por Aline Jéssica, Letícia Duarte e Sidnei Cruz esteve acompanhada do secretário Pedro Ishi; da diretora de Atenção à Saúde, Flávia Verdugo; da coordenadora do setor, Tatiane Resende; e da coordenadora da Rede Cegonha; Alcione Senna.

Por meio de acompanhamentos e indicações, as equipes municipais atingiram uma proporção de 47% de mulheres com até três meses de gestação com pelo menos seis consultas médicas realizadas, correspondendo a uma média de uma visita a cada duas semanas. Além disso, foi verificado que 63% das futuras mães passaram por exames para detecção de sífilis e HIV nas unidades de saúde.

Outro dado se refere à realização de atendimentos odontológicos realizados com gestantes em geral. Neste ponto, Suzano atingiu o melhor índice entre as 12 cidades avaliadas no Alto Tietê, com 67% das mulheres passando por avaliações do gênero, superando a média recomendada pelo “Previne Brasil”, que é de 60%.

De forma complementar, outro levantamento que comprova a evolução nos atendimentos incluem o aumento quantitativo de 35% de fichas médicas válidas na comparação entre os anos de 2021 e 2022, que resultou na diminuição de 23% de registros invalidados; a implantação de um prontuário eletrônico feito em um sistema compartilhado, evitando assim a possibilidade de perda de informações; e a articulação de uma curadoria de dados para encaminhamento ao Sistema de Informação em Saúde na Atenção Básica (Sisab).

Para Flávia, a presteza das equipes foi determinante para o resultado positivo das ações em Suzano. “Conseguimos índices gratificantes que mostraram o quão duro trabalhamos para atingir esse resultado. Agradeço toda a equipe técnica pelo empenho e comprometimento com a qualificação dos dados, pois seguiremos focados em acolher as demandas da população”, relatou.

O secretário Pedro Ishi explicou que o objetivo do “Previne Brasil” é incentivar o cadastro completo do maior número possível de usuários nos postos de saúde e a tendência é conseguir números ainda melhores nas próximas avaliações. “Dessa forma, podemos ampliar o vínculo entre pacientes e equipes para incentivar a adesão a programas específicos, sempre fazendo com que nossas ações contem com um planejamento mais detalhado e, automaticamente, efetivo. Vamos trabalhar ainda mais em cima do programa para obter indicadores ainda mais satisfatórios”, relatou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi pontuou que os resultados positivos demonstram que Suzano está em constante evolução, visando sempre atender os munícipes da melhor forma possível. “Ser destaque no Alto Tietê requer muito trabalho por parte das nossas equipes que estão dispostas em todas as unidades municipais, além de conduzir ações específicas para acolhimento completo de demandas variadas. Essa avaliação demonstra que estamos no caminho certo e vamos avançar ainda mais para promover um atendimento cada vez melhor”, pontuou.

‘Previne Brasil’

O o objetivo do programa do governo federal é incentivar as prefeituras a cadastrar mais usuários nos postos de saúde para ampliar o vínculo entre pacientes e equipes, equilibrar valores financeiros per capita referentes à população cadastrada e incentivar a adesão a programas específicos como o Saúde na Hora (ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde), o Informatiza APS (dados digitais dos pacientes pelo Prontuário Eletrônico) e o Consultório na Rua.

O componente de captação ponderada considera fatores de ajuste como a vulnerabilidade socioeconômica, o perfil de idade e a classificação rural-urbana do município, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por meio deste cadastro é possível estimar o quantitativo da população que poderá fazer uso dos serviços prestados nas Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade de Saúde da Família (USF), oferecendo subsídios ao planejamento na oferta de serviços e o acompanhamento dos indivíduos, famílias e comunidades.