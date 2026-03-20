Secretaria de Saúde conclui 'Dia D da Mulher' com 296 procedimentos

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu nesta sexta-feira (20/03) a terceira e última edição do “Dia D da Saúde da Mulher”, com uma programação especial realizada na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no bairro Parque Santa Rosa.

A ação, que integrou as atividades do mês dedicado ao público feminino e foi acompanhada pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, contabilizou 296 procedimentos realizados e 176 pessoas atendidas ao longo do dia, consolidando a iniciativa como uma importante estratégia de promoção da saúde e ampliação do acesso aos serviços da rede municipal.

Durante a mobilização, foram ofertados diversos atendimentos voltados à prevenção, diagnóstico e bem-estar. Entre os destaques, estão a realização de 32 exames de ultrassonografia e 29 eletrocardiogramas, além de 18 coletas de papanicolau, fundamental para a detecção precoce do câncer do colo do útero. Também foram realizados 32 agendamentos de exames, reforçando a continuidade do cuidado na rede pública.

A programação incluiu ainda práticas integrativas e complementares, que vêm ganhando espaço como aliadas na promoção da saúde. Ao todo, foram registradas 69 sessões de auriculoterapia, 13 de acupuntura e 70 atendimentos relacionados a práticas corporais, além de 17 testes de glicemia capilar. As ações voltadas à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) também estiveram presentes, com a realização de três testes rápidos e a distribuição de 15 autotestes. Outro ponto importante da iniciativa foi o atendimento psicossocial voltado ao planejamento familiar, que acolheu nove pessoas.

De acordo com a gerente da unidade, Daiane Soares, a ação reforçou o papel da Clínica da Mulher como referência no atendimento especializado. “A realização do ‘Dia D’ aqui na unidade possibilitou concentrar diversos serviços em um único espaço, facilitando o acesso das mulheres e garantindo um atendimento mais acolhedor e humanizado. Tivemos uma adesão significativa e conseguimos oferecer um cuidado completo, que vai desde a prevenção até o encaminhamento para outros serviços”, destacou.

A iniciativa marcou o encerramento de um ciclo de três mobilizações promovidas ao longo do mês de março. A primeira edição ocorreu simultaneamente em unidades básicas de saúde, enquanto a segunda foi realizada na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista, registrando mais de 300 atendimentos e consolidando o sucesso da proposta.

Para o diretor de Especialidades da Secretaria de Saúde, André Moraes, a sequência de ações demonstra o compromisso do município em ampliar o acesso e incentivar a cultura da prevenção. “Durante as três edições, conseguimos levar serviços essenciais para diferentes regiões da cidade, alcançando um número expressivo de mulheres. Essa descentralização é fundamental para garantir que mais pessoas tenham acesso aos atendimentos e se sintam motivadas a cuidar da saúde de forma contínua”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, ressaltou que o “Dia D da Saúde da Mulher” integra uma estratégia mais ampla de fortalecimento da atenção básica e especializada no município. “Essa mobilização é parte de um conjunto de ações que visam aproximar a população dos serviços de saúde, promovendo o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado. Encerrar esse ciclo com resultados tão positivos demonstra que estamos no caminho certo ao investir em prevenção, acolhimento e cuidado integral”, avaliou.

Por fim, a primeira-dama destacou que iniciativas como o ‘Dia D da Saúde da Mulher’ são fundamentais para fortalecer o cuidado, o acolhimento e a valorização das suzanenses. "Estamos falando de uma iniciativa essencial para ampliar o acesso aos serviços, fortalecer o acolhimento e incentivar cada moradora da nossa cidade a cuidar da sua saúde de forma contínua. Foi um sucesso! Conseguimos alcançar centenas de mulheres com essa grande ação”, destacou Déborah.