Secretaria de Saúde de Suzano dá início à campanha de multivacinação

A Secretaria de Saúde de Suzano deu início nesta segunda-feira (06/10) uma campanha de multivacinação em todos os 24 postos da Atenção Básica com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes que estão dentro da faixa etária de zero a 19 anos.

A iniciativa, que se estenderá até 31 de outubro, terá seu “Dia D” no terceiro sábado deste mês (18/10), quando dez postos estarão abertos para receber a população.

Serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário vacinal para garantir proteção contra diferentes doenças, incluindo poliomielite, gripe, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, pneumonia, meningite, e, especialmente, sarampo e febre amarela, devido ao reaparecimento dessas últimas duas doenças no Brasil e em países vizinhos. Vale destacar que, durante esta ação especial, o atendimento ao público geral será mantido.

Todos que estiverem em falta com as doses necessárias, devem comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência e apresentar um documento original com foto, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a carteirinha de vacinação. As equipes atenderão de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com exceção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II (avenida Paulo Portela, 205 - Jardim Paulista), que atenderá, como de costume, não só de segunda a sexta-feira, como também aos sábados, das 8 às 18 horas.

No “Dia D”, além do CS II, outros nove postos estarão abertos, das 8 às 16 horas, para reforçar o atendimento à população, que inclui as Unidades de Saúde da Família (USFs) Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 - Miguel Badra Baixo), Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim (rua - Ruth, 114), e mais sete UBSs.

A lista de UBSs contemplará as unidades Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis (rua Manoel Honorato dos Santos, 195); Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147); Jose Mariano de Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado (rua Assembléia de Deus, 479); Maria de Lourdes Cardozo Mathias, no Jardim Vitória (rua Leonardo Pinto Mendonça, 325); Octacilio de Carvalho Schiavi, no Dona Benta (rua Geraldo de Carvalho, 31); Professor João Olimpio Neto, no Casa Branca (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837) ; e Tabamarajoara (rua Sebastian Rosel Garcia, 40).

O secretário Diego Ferreira ressaltou que a iniciativa visa reforçar a proteção da população suzanense. “Uma das formas mais seguras e eficazes para prevenir qualquer enfermidade é manter a carteirinha de vacinação devidamente atualizada. Por isso teremos uma força-tarefa para atender crianças e adolescentes ao longo de todo esse mês de outubro, de forma que possamos aplicar as doses que são necessárias para cada um dos moradores que comparecerem aos postos”, afirmou o titular da pasta.