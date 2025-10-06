Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 06 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Secretaria de Saúde de Suzano dá início à campanha de multivacinação

Atualização da caderneta se estenderá até 31 de outubro e abrangerá todos os postos; atividade busca atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes

06 outubro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Secretaria de Saúde de Suzano dá início à campanha de multivacinação Secretaria de Saúde de Suzano dá início à campanha de multivacinação - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano deu início nesta segunda-feira (06/10) uma campanha de multivacinação em todos os 24 postos da Atenção Básica com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes que estão dentro da faixa etária de zero a 19 anos.

A iniciativa, que se estenderá até 31 de outubro, terá seu “Dia D” no terceiro sábado deste mês (18/10), quando dez postos estarão abertos para receber a população.

Serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário vacinal para garantir proteção contra diferentes doenças, incluindo poliomielite, gripe, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, pneumonia, meningite, e, especialmente, sarampo e febre amarela, devido ao reaparecimento dessas últimas duas doenças no Brasil e em países vizinhos. Vale destacar que, durante esta ação especial, o atendimento ao público geral será mantido.

Todos que estiverem em falta com as doses necessárias, devem comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência e apresentar um documento original com foto, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a carteirinha de vacinação. As equipes atenderão de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com exceção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II (avenida Paulo Portela, 205 - Jardim Paulista), que atenderá, como de costume, não só de segunda a sexta-feira, como também aos sábados, das 8 às 18 horas.

No “Dia D”, além do CS II, outros nove postos estarão abertos, das 8 às 16 horas, para reforçar o atendimento à população, que inclui as Unidades de Saúde da Família (USFs) Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 - Miguel Badra Baixo), Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim (rua - Ruth, 114), e mais sete UBSs.

A lista de UBSs contemplará as unidades Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis (rua Manoel Honorato dos Santos, 195); Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147); Jose Mariano de Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado (rua Assembléia de Deus, 479); Maria de Lourdes Cardozo Mathias, no Jardim Vitória (rua Leonardo Pinto Mendonça, 325); Octacilio de Carvalho Schiavi, no Dona Benta (rua Geraldo de Carvalho, 31); Professor João Olimpio Neto, no Casa Branca (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837) ; e Tabamarajoara (rua Sebastian Rosel Garcia, 40).

O secretário Diego Ferreira ressaltou que a iniciativa visa reforçar a proteção da população suzanense. “Uma das formas mais seguras e eficazes para prevenir qualquer enfermidade é manter a carteirinha de vacinação devidamente atualizada. Por isso teremos uma força-tarefa para atender crianças e adolescentes ao longo de todo esse mês de outubro, de forma que possamos aplicar as doses que são necessárias para cada um dos moradores que comparecerem aos postos”, afirmou o titular da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Educação premia dez escolas municipais por excelência no Saresp
Cidades

Educação premia dez escolas municipais por excelência no Saresp

Prefeitura de Suzano e USP avançam com criação do novo Plano de Turismo
Cidades

Prefeitura de Suzano e USP avançam com criação do novo Plano de Turismo

Vereadores de Suzano prestigiam Prêmio Excelência Educacional
Cidades

Vereadores de Suzano prestigiam Prêmio Excelência Educacional

Prefeitura de Suzano e USP avançam com novo Plano de Turismo em encontro no Cineteatro
Cidades

Prefeitura de Suzano e USP avançam com novo Plano de Turismo em encontro no Cineteatro

Paróquia Santa Rita de Cássia pode marcar início da Rota da Fé no Alto Tietê
Cidades

Paróquia Santa Rita de Cássia pode marcar início da Rota da Fé no Alto Tietê

Pavione anuncia projeto com Educação e faz raio-x da Comunicação de Suzano
Cidades

Pavione anuncia projeto com Educação e faz raio-x da Comunicação de Suzano