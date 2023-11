Secretaria de Saúde de Suzano entrega reforma do Ambulatório de Tisiologia no CSII

A Prefeitura de Suzano entregou nesta quarta-feira (08/11) a revitalização do Ambulatório Municipal de Tisiologia, anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II. Com investimento de R$ 200.363,74, o local, que realiza atenção especializada aos pacientes com tuberculose, passou por troca de piso e mobília, pintura e asfaltamento do estacionamento, além de melhorias na acessibilidade. O evento que oficializou a finalização dos trabalhos teve a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.

Do total investido, R$ 50 mil foram destinados por emenda parlamentar do vereador Rogério Castilho, já a outra parte do recurso partiu do Poder Executivo. As obras duraram cerca de dois meses e foram realizadas em todos os 60 metros quadrados de área construída. O local conta com recepção, consultório médico, administração e posto de enfermagem para fazer atendimentos aos pacientes encaminhados das unidades de saúde da cidade.

A unidade recebe cerca de 400 pacientes por mês para diagnóstico e tratamento da tuberculose. Também são feitos testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite. O ambulatório, inclusive, já foi premiado neste ano pelo “Programa Estadual de Controle da Tuberculose de São Paulo” por alcançar a meta estabelecida durante a 1ª e 2ª etapa da “Campanha de Intensificação da Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios de 2023”.

“Ninguém conhece esse departamento até que um familiar necessite e veja o quanto ele é importante e o recurso destinado para a prefeitura é fundamental para essa unidade. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que vem cuidando muito bem da cidade e de nossa população”, agradeceu Rogério Castilho, que participou da solenidade na companhia dos vereadores Artur Takayama; Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; Antonio Rafael Morgado, o Toninho Morgado; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Ishi citou a felicidade de entregar o espaço totalmente revitalizado e ressaltou o importante trabalho executado pela unidade especializada. “A gente conseguiu iniciar a reforma e concluímos hoje com um prédio novo e novos equipamentos. Sabemos que não é fácil lidar com a saúde, mas com muito esforço estamos conseguindo tornar a vida dos nossos moradores melhor e este ambulatório revitalizado vai ajudar centenas de pessoas que sofrem de tuberculose. Estou particularmente feliz com a conclusão deste trabalho”, afirmou.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou de outras intervenções e reforçou o compromisso de tornar Suzano cada vez mais estruturada para os atendimentos médicos. “Este é mais um passo que damos para avançar ainda mais com a saúde em nosso município. Já tivemos uma grande conquista que foi a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê e temos avançado cada dia mais com as obras do Hospital Federal. Reformamos nossos postos de saúde e construímos onde não tinha. Desde o início da gestão estamos cuidando de Suzano e este equipamento totalmente revitalizado vai fazer a diferença na vida de quem sofre com essa terrível doença”, finalizou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Também prestigiaram o evento os secretários municipais de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa Viana; de Comunicação Pública, Paulo Pavione; de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira; de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira; além do diretor da Vigilância Sanitária de Suzano, Mauro Vaz.