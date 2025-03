Secretaria de Saúde de Suzano intensifica busca ativa de casos de tuberculose

A Secretaria de Saúde de Suzano está promovendo uma campanha de intensificação para a busca ativa de casos de tuberculose. A ação começou na última segunda-feira (17/03) e segue até o dia 31 do mesmo mês. O ponto alto da mobilização será o “Dia D”, na segunda-feira (24/03), em alusão ao Dia Mundial de Prevenção e Combate à Tuberculose, quando todos os postos de saúde do município realizarão ações para alertar a população, detectar casos suspeitos e encaminhar para tratamento.

Durante a data, as equipes atuarão para alertar a população sobre os sintomas da tuberculose, além de oferecer exames de escarro para diagnóstico precoce e tratamento imediato para os casos confirmados. A mobilização também contará com palestras e distribuição de materiais informativos sobre a doença (confira abaixo a programação completa).

A tuberculose é uma infecção bacteriana que afeta principalmente os pulmões e pode ser transmitida pelo ar. Entre os principais sintomas estão tosse seca ou com expectoração por mais de três semanas, falta de apetite, perda de peso, cansaço, dor no peito, febre no fim do dia e suores noturnos. Pessoas que apresentarem esses sinais devem procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação e realização do exame de escarro, que é essencial para a detecção da doença.

Vale destacar que as ações de prevenção e combate à tuberculose acontecem o ano inteiro, mas há dois períodos de intensificação em março e em setembro. Mesmo aqueles que não apresentem sintomas podem procurar as unidades de saúde para obter mais informações e orientações sobre a doença, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

Ambulatório

Suzano também conta com um Ambulatório Municipal de Tisiologia, anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II, especializado no atendimento a pacientes com tuberculose. Em 2023, o espaço passou por uma revitalização completa com troca de piso, renovação da mobília, pintura das instalações e asfaltamento do estacionamento, além de melhorias na acessibilidade, tornando o espaço mais adequado para os usuários.

A unidade conta com recepção, consultório médico, administração e posto de enfermagem, oferecendo atendimento de qualidade aos pacientes encaminhados pelas unidades de saúde da cidade. Ainda no mesmo ano, o Ambulatório Municipal de Tisiologia foi premiado pelo “Programa Estadual de Controle da Tuberculose de São Paulo”, após alcançar a meta estabelecida durante as 1ª e 2ª etapas da “Campanha de Intensificação da Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios”. Esse prêmio reforça o compromisso da cidade com o controle e combate à tuberculose, garantindo um atendimento eficaz e humanizado à população.

Para o secretário Diego Ferreira a tuberculose é uma doença séria, mas tem tratamento e cura quando diagnosticada a tempo. “Nossa mobilização tem como objetivo reforçar a importância da prevenção, identificar precocemente os casos e garantir que todos os pacientes tenham acesso ao tratamento gratuito na rede municipal de saúde. Durante a campanha, nossos postos de saúde estarão atentos para atender a população, oferecendo orientações, exames e acompanhamento. A conscientização é fundamental para reduzir a transmissão da doença e proteger a saúde da nossa comunidade. Por isso, incentivamos que todos procurem nossos serviços, tirem dúvidas e, se necessário, realizem os exames para um diagnóstico seguro e eficaz”, afirmou o chefe da pasta.



Cronograma



Dia 22 (sábado) - às 9 horas, na USF Vila Fátima (rua Nicácio da Silva Bastos, 75), palestra sobre o combate à tuberculose e ação nas ruas com agentes comunitários de saúde



Dia 24 (segunda-feira) - às 9 horas, na USF Recanto São José (rua José da Encarnação, 18), palestra sobre o combate à tuberculose



Dia 24 (segunda-feira) - às 9 horas, na USF Dr. Eduardo Nakamura (rua Nicácio da Silva Bastos, 75), palestra sobre o combate à tuberculose e ação nas ruas com agentes comunitários de saúde



Dia 24 (segunda-feira) - às 8h30, na USF Jardim Revista (rua Santo Antônio, 325), palestra sobre o combate à tuberculose



Dia 25 (terça-feira) - às 9 horas, na USF Vereador Marsal Lopes Rosa (rua Professor Jeremia, 456), palestra sobre o combate à tuberculose e ação nas ruas com agentes comunitários de saúde



Dia 25 (terça-feira) - às 8h30, na USF Maria José Lima Souza (rua Bromélia, 11), palestra sobre o combate à tuberculose



Dia 25 (terça-feira) - às 9 horas, na Unidade de Saúde da Família (USF) Manuel Evangelista Oliveira (rua Turquia, 501), palestra sobre o combate à tuberculose e ação nas ruas com agentes comunitários de saúde



Dia 26 (quarta-feira) - às 9 horas, na Unidade de Saúde da Família (USF) Marcelino Maria Rodrigues (rua Antônio Inácio, 540), palestra sobre o combate à tuberculose



Dia 28 (sexta-feira) - às 9 horas, na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1.608), palestra sobre o combate à tuberculose