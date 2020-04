Secretaria de Saúde de Suzano lança atendimento psicológico telefônico

Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Saúde de Suzano, por meio da Rede de Apoio Psicossocial (Raps), lançou um canal de comunicação para acolhimento psicológico de cidadãos que estão enfrentando dificuldades devido ao isolamento social. Trata-se de um atendimento telefônico, pelos números (11) 93244-0533 e (11) 98211-5145, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

De acordo com a coordenadora de Saúde Mental do município, a psicóloga Dulce Ramos, a quarentena pode ser um gatilho para aqueles que possuem algum sofrimento emocional, como depressão ou ansiedade. “Sair da rotina e se isolar pode ser um verdadeiro desafio, principalmente para as pessoas que já apresentavam um sofrimento prévio ou um quadro de saúde mental de risco. Pensando nisso, a Raps criou esse canal como uma forma de apoiar aqueles que estão passando por um momento difícil e que precisam de suporte para restabelecer a estabilidade emocional”, explicou.

O plantão de acolhimento é realizado por 13 psicólogos da rede municipal. Os profissionais já atuam nos Centros de Atendimento Psicossocial (Caps) e em unidades de saúde da cidade. “Os psicólogos continuam trabalhando nos postos de saúde, uma vez que entendemos que esse tipo de serviço não deve ser interrompido. Assim, o atendimento telefônico será feito por meio de revezamento, sempre com 13 profissionais de plantão”, completou Dulce.

Vale ressaltar que este projeto não visa estabelecer processo psicoterapêutico, mas suporte pontual para momento de estresse e sofrimento agudo.